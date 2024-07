Beindulhat a fűrészfogazás a magyar gazdaságban, ha megint megbicsaklik a növekedésünk

Szerinte az ipar szempontjából az idei év elveszett, csak jövő év második felére állhat helyre a kereslet, amikor a készletek elfogytak, és ismét bővülni tud a megrendelésállomány.

Még mindig nagyon gyenge a belső kereslet

Ráadásul az elemző szerint továbbra is hiányzik a gazdaság belső keresleti lába. „Erős a munkaerőpiac, erőteljesen nő a lakosság elkölthető jövedelme, csak nem költi el. Az elmúlt években ugyanis olyan sokkokkal szembesültek, amiután egyszerűen elfogytak a tartalékok” – magyarázta az elemző, aki szerint nem várható el azoktól a magyar háztartásoktól, amelyek 60 százalékának nagyjából egyhavi tartaléka van, hogy ők most ész nélkül elkezdenek fogyasztani. „Eljön az az idő is, de itt még nem tartunk.” Közben, ami még húzhatná a gazdaságot, az a beruházás, csakhogy a költségvetés sem épp támogató, ez pedig hiányzik a növekedésből. Míg a lakossági beruházások csak csepp a tengerben, a vállalatok részéről a gyenge belső kereslet a visszahúzó erő.

Jövőre már kaphat egy lendületet a növekedés és az infláció is

Az ING Bank elemzője arról is beszélt, hogy jövőre, amikor „több ezermilliárd forint zúdul rá magyar gazdaságra” a kamatkifizetések formájában, ez átcsaphat majd növekedésbe, a gond azonban, hogy ezzel ismét kaphat egy lendületet az infláció. A jegybank mozgástere emiatt továbbra is meglehetősen szűk marad, ugyan a piac nem zár ki akár három kamatvágást sem, de várakozása szerint idén egy kamatvágásra van esély, majd jövőre év végén lehet bátrabb az MNB. Ám ehhez az is kell, sikerüljön 3 százalék alá leszorítani az inflációt.