Minimálbér mellett is könnyen bele lehet vágni a júliustól induló otthonfelújítási programba

Kedvező feltételekkel indult el július elsejével az otthonfelújítási támogatás, aminek törlesztőrészletét a minimálbéren lévők is könnyen ki tudják gazdálkodni. Annál is inkább, mert a szegényebb járásokban maximum 14 ezer forint lehet a hitel törlesztőrészlete, ennyit pedig önmagával a felújítással is meg lehet takarítani – hangzott el a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában, amelyben Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkárral és Papp Rolanddal, a minisztérium főosztályvezetőjével beszélgettünk. Bár egy ház felújítása sok évre szóló döntés, mégis nem árt igyekeznie annak, aki bele akar vágni, ugyanis nem zárható ki, hogy már a nyár végére kifogy a keret.

A podcast vendége: Fábián Gergely , iparpolitikáért felelős államtitkár