A román minimálbér alapján is belátható, hogy itt az ideje a garantált bérminimum megszüntetésének

Ágazati szakmai bérminimumok kellenek

Hangsúlyozta, addig mindenképpen fenn kell tartani a garantált bérminimumot, amíg valami nem lép a helyébe. A mostani viták is arról szólnak, hogy mi léphet a helyébe. Több forgatókönyv szóba jöhet, de a szakszervezetek álláspontja, hogy ágazati szakmai bérminimumokra van szükség. Szerte Európában működik ez a modell, például azok a magyarok, akik Ausztriában dolgoznak, azt tapasztalhatják, hogy ágazatonként eltérő minimális bértételek vannak.

Valami ilyesmi modellben gondolkodnak idehaza is, azaz egy radikális felzárkóztatás után lenne egy egységes magas magyar minimálbér, azzal párhuzamosan ágazatonként különböző minimális bértételek.

Magyarországon jelenleg csak a villamosenergia-iparban működik ez a rendszer, amit a következő másfél évben szerinte a teljes nemzetgazdaságban ki lehetne építeni. Úgy látja, ha van politikai elszántság és a szereplők részéről megfelelő felkészültség, továbbá egyetértés, hogy a mostani struktúra nem a legjobb megoldás, akkor ennyi idő alatt kivitelezhető. Viszont ha több a félelem, és viták vannak az egészről, akkor nem lesz belőle semmi. Pedig szerinte nehéz érvelni a jelenlegi rendszer fenntartása mellett.

Ha marad a jelenlegi rendszer, a kormány is azzal szembesül majd, nem lehet ütemesen növelni a minimálbért, a garantált bérminimum szorító hatása ugyanis továbbra is érvényesülni fog

– mutatott rá a Munkástanácsok alelnöke, hozzátéve, hogy a munkáltatók is mindig csak a garantált bérminimumot figyelik, mivel az érint tömegeket, és a nagyobb vállalati bérszerkezetet is ez befolyásolja. Ugyanakkor szerinte belátható, hogy ezért húzott el a román minimálbér is a magyarországi mellett, ráadásul ha a bolgár minimálbér-emelés ütemét nézzük, akkor a helyzet biztosan nem lesz jobb.