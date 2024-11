Számszerű magyarázata van annak, hogy nekünk magyaroknak miért kellett figyelnünk az amerikai elnökválasztás eredményére – erről beszélt a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, akivel Donald Trump megválasztásának gazdasági hatásairól beszélgettünk. A régi-új elnök megválasztása óta rengeteg spekuláció látott napvilágot arról, hogy mire számíthat a világ, és benne Magyarország Trump visszatérésével.

Új fejezet kezdődött a világgazdaságban Donald Trump megválasztásával, ami Magyarországot is érinti / Fotó: Getty Images

Pásztor Szabolcs emlékeztetett rá, hogy Joe Biden hirdette meg az amerikai inflációellenes törvényt (IRA), amely egy protekcionista csomag volt, szerinte azonban amit tudunk eddig Donald Trump terveiről, az még azon is túl is lép.

Teljes új fejezet kezdődött a világgazdaságban, míg évtizedeken keresztül az Amerikai Egyesült Államok a szabadkereskedelmet és a korlátozás nélküli piac mindenhatóságát hirdette, mára nagyon megváltozott a kánon. Sokszor szöges ellentétben vannak a mai üzenetek akár a pár évvel ezelőttiekhez képest is

– mondta az NKE oktatója, aki szerint Donald Trump várhatóan magas vámokat fog alkalmazni, ami kihívások elé állíthatja az Európai Uniót és Magyarországot is.

Hangsúlyozta, hogy ezért is kell beszélni a magyar kormány által meghirdetett gazdasági semlegességről.

A magyar egy kis, nyitott gazdaság, ahol GDP több mint 80 százalékát az exportszektor termeli meg, ez az importtal 160 százalékra rúg, tehát a világkereskedelem alakulása befolyásolja hazánk lehetőségeit.

Egymásnak feszülhet az USA és az EU

Nagy kérdés, hogy mi lesz az európai autóipar sorsa, amely így is megszenvedi a bizonytalanságokat. Pásztor Szabolcs szerint már Joe Biden is nehezményezte, hogy az amerikai járműgyártás területén csökkent a foglalkoztatottság. Ez Donald Trumpra is kifejezetten igaz, akinek az a célja, hogy amerikai vállalatok települjenek haza, és otthon gyártsanak ipari termékeket, amivel az amerikai GDP-t gyarapítanák.

Ennek lehet egy olyan hatása, hogy szembehelyezkedik egymással az amerikai és az európai blokk kereskedelempolitikai szempontból

– mondta az Oeconomus kutatási igazgatója, hozzátéve, hogy Trump főként arra fog figyelni, hogy azokat az országokat, amelyek kereskedelmi többletet tartanak fenn az USA-val szemben, azaz többet exportálnak, mint amennyit vásárolnak tőlük, úgy fogja megbélyegezni, mint akik kiszipolyozzák az Amerikai Egyesült Államokat. Trump pedig a köztük lévő egyensúlytalanságot szeretné majd felszámolni.