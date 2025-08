Új kereskedelmi időszámítás: így jöhet ki Európa és Magyarország az amerikai vámokból

Véget értek a több hónapja zajló találgatások, megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és az Európai Unió között az új kereskedelmi feltételekről. Az amerikai vámok az európai termékek túlnyomó többségénél 15 százalékra emelkedtek, miközben az EU nullára csökkentette azokat a tengerentúlról érkező cikkek esetében. Ilyen értelemben nehéz lenne uniós győzelemként aposztrofálni a megállapodást, amelynek Magyarországra gyakorolt hatásairól is beszélgettünk Horváth Sebestyénnel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével.

A Bruttó legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Amerikai vámok, beruházási és energiavásárlási kötelezettség

Az Európai Unióból érkező termékekre kivetett 15 százalékos amerikai vám is fékezheti az öreg kontinens versenyképességét, de ezen túlmenően olyan kötelezettségeket is vállalt a közösség, amelyek további kérdéseket és problémákat vethetnek fel. Ezek közül kiemelhető a 750 milliárd dollár értékű amerikai energiahordozó-vásárlás és még inkább az a 600 milliárd dollár értékű európai beruházáscsomag, amelyet az Egyesült Államok területén kell létrehozni. Ebbe a körbe az amerikai fegyvervásárlások is beleszámítanak – mondta Horváth Sebestyén.

Az amerikai vámok Írország után Németországot érintik a leginkább – Friedrich Merz német kancellár mégis visszafogottan reagált a nem túl előnyös megállapodásra / Fotó: AFP

Visszatérve a vámokra: a gyógyszeripar, a repülőgép-alkatrészek előállítói és a csipgyártás szereplői egyelőre mentesültek az intézkedések alól. Az acél- és alumíniumgyártás viszont a másik véglet, hiszen itt 50 százalékos vámot vetett ki az amerikai kormányzat.

„Az Egyesült Államok célja a nagyjából ezermilliárd dolláros kereskedelmi hiányának a mérséklése. Az intézkedések leginkább Írország és Németország gazdaságát érinthetik az Európai Unióból” – tette hozzá Horváth Sebestyén.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője arról is beszélt, hogy az EU mindössze egy területen, méghozzá a vámokkal nem szorosan összefüggő kérdések tekintetében ért el nagyobb eredményeket az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokon. Ebbe a körbe tartoznak a szigorú EU-s szabályozások (például az önvezető autózás terén) vagy az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos előírások, amelyek például sok amerikai génmódosított termelésből származó terméket kiszorítanak az európai piacról.