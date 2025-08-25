Kiderültek a részletek: a háború mellett a vámokon múlik az európai fordulat

Újabb részletek derültek ki az USA–EU kereskedelmi megállapodásról. A vámokkal és a jövőben a tengerentúlra irányuló európai beruházásokkal kapcsolatban is tisztábban láthatunk. Energiafronton még mindig a bizonytalanság a meghatározó, miközben a háború lezárása óriási lendületet adhatna az európai és köztük a magyar gazdaságnak – erről is beszélt Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője a Bruttó legújabb epizódjában.

Háború és vámok: a két legnagyobb kockázat

Az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás fő sarokpontjai már eddig is ismertek voltak, most azonban néhány kérdőjelre is választ kaphattunk a Fehér Ház és az Európai Bizottság közleményéből. Eszerint a vámok felső határa 15 százalék, és ez az érték vonatkozik az autókra is, ami Magyarország szempontjából különös jelentőségű.

„A legrosszabb eshetőséget sikerült elkerülni, de megjelenhet egy újfajta kockázat: félő, hogy az európai gyártók a saját, belső piacaikon is veszítenek a versenyképességükből az amerikai cégekkel szemben” – kommentálta az eddig megismert részleteket Molnár Dániel.

A háború lezárása katalizátora lehetne az európai beruházási fordulatnak, de eközben a vámokra is oda kell figyelni / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság az egyezmény aláírása előtt felmérte az európai ipari cégek igényeit, hogy ideális esetben mekkora beruházásokat szeretnének az Egyesült Államokba vinni. Végül a vállalatok válaszai alapján állt össze a 600 milliárd dollárnyi kötelezettségvállalás. Az persze jó kérdés, hogy itt valós vagy felülről irányított piaci igényről van-e szó.

Eközben Európában a beruházások továbbra is lejtmenetben vannak. Magyarországon a második negyedévben éves alapon 8 százalékos, a január–márciusi időszakhoz viszonyítva pedig 1,1 százalékos volt a visszaesés. Molnár Dániel szerint a háború lezárása nagy lendületet adhatna az ágazatnak, a háztartások és a vállalatok attitűdje akár egyetlen csapásra megváltozhatna.

Az azonnali változásra jó példa az Otthon Start: amióta megjelent a háromszázalékos hitelprogram, mindenki arról beszél. Bár historikus magasságokban jár a magyar háztartások megtakarítási rátája, az elemzők most már azt várják, hogy szeptembertől elképesztő összegek zúdulhatnak rá a lakáspiacra

– magyarázta Molnár Dániel.