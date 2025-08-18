Deviza
Döntő pillanat közeleg: ha Zelenszkij ma eset beleegyezik, a magyar gazdaságot semmi nem állíthatja meg

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti alaszkai csúcs egy nagyon régóta várt diplomáciai folyamatot indíthatott el. Az egész világgazdaság kilátásait javíthatják az ukrajnai béketárgyalások, amik most minden más kockázatot háttérbe szorítanak. A magyar gazdaság szintén profitálna az ukrajnai rendezésből, aminek az előjeleit a forint és a hazai értéktőzsde mozgásán is megfigyelhettük az elmúlt napokban.
A podcast vendége: Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Szerkesztő: Imre Lőrinc
2025.08.18, 17:39

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti alaszkai csúcs egy nagyon régóta várt diplomáciai folyamatot indíthatott el. Az egész világgazdaság kilátásait javíthatják az ukrajnai béketárgyalások, amiből a magyar gazdaság is profitálna. Ennek előjeleit már láthattuk a múlt héten a forint és a hazai értéktőzsde mozgásán. A Bruttó legfrissebb epizódjában Pásztor Szabolccsal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi várna a globális és a magyar gazdaságra egy ukrajnai fegyverszünet, vagy béke esetén.

Ukrajnai béketárgyalások: Putyin után Zelenszkijre kerül a sor

Az alaszkai csúcstalálkozó után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető is egyeztet Donald Trumppal Washingtonban. Úgy tűnik, hogy elindult egy régóta várt diplomáciai folyamat, amiből a globális gazdaság egyértelműen profitálna. Bár a Putyin-Trump csúcs után sok konkrétumot nem ismerhettünk meg, önmagában a találkozó ténye is sokat javított a magyar gazdaság kilátásain: erősödött a forint, történelmi csúcsra ért a BUX-index, és idén még nem volt annyira olcsó a földgáz Európában, mint most.

forint, bankjegy, euro, euró
Erősödő forint, szárnyaló BUX, zuhanó gázárak: az ukrajnai béketárgyalások híre fellélegzésként érheti a világgazdaságot / Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

Hosszabb távon a bizonytalansági tényezők mérséklődése a vállalatok beruházási aktivitására és a háztartások fogyasztására is jó hatással lenne. Az elmúlt években ugyanis egész Európában nőtt a megtakarítások összege, miközben a kereslet korlátokba ütközik - magyarázta Pásztor Szabolcs.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az orosz-ukrán háború csak az egyik, igaz, az egyik legfontosabb kockázat most a világgazdaságban. "Teljesen érthető, hogy az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos tárgyalások most minden mást háttérbe szorítanak. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el a kereskedelmi háborúról sem: tartok tőle, hogy az USA-EU kereskedelmi megállapodás még nem végleges, és az abban szereplő 15 százalékos általános amerikai importvám akár még magasabbra emelkedhet" - fogalmazott a szakértő. 

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Trump-Putyin csúcs után: azonnal fellélegzett a világgazdaság (00:58)
  • Mi lesz az Oroszország elleni szankciók sorsa? (06:53) 
  • Mik lennének az első pozitív jelei a fegyverszünetnek, mi történne az energiapiacon? (13:28)
  • Az orosz-ukrán háború a jéghegy csúcsa, nem csak ez fojtogatja a világgazdaságot (21:24)
  • Az európai és a magyar versenyképesség jövője (28:00)

A Bruttó korábbi epizódjait itt hallgathatják meg.

