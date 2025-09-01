Deviza
Bruttó
fizetés
Tisza-adó
Szalai Piroska
munkaerőpiac

Óriási meglepetést produkáltak a magyar fizetések, az uniót is állva hagyták

A második fél évben gyorsulhat a reálbérek növekedése Magyarországon – többek között erről is beszélt Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Bruttó legújabb adásában, miután a Központi Statisztikai Hivatal júniusi adatai szerint közel 10 százalékkal nőttek a magyar fizetések. A munkaerőpiaci szakértő kitért a Tisza Párt adóemelési törekvéseire is, amelyek szerinte beláthatatlan következménnyel járhatnak a magyar munkaerőpiacra.
A podcast vendége: Szalai Piroska, miniszterelnök főtanácsadó
Szerkesztő: Járdi Roland
2025.09.01, 17:45
Rácáfolt az elemzői várakozásokra a hazai bérdinamika alakulása, júniusban ugyanis közel 10 százalékkal nőttek a bruttó és nettó keresetek – erről beszélt a Világgazdaság podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. A munkaerőpiaci szakértő kiemelte, hogy a magyar fizetések növekedése a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD-országok és az uniós tagállamok között is az egyik legmagasabb volt az első negyedévben. Ráadásul az év második felében a magyar még tovább gyorsulhat, köszönhetően a családi adókedvezmény júniusban életbe lépő emelésének.

Szalai Piroska a műsorban beszélt a Tisza Párt adóemelési törekvéseiről, szerinte beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, amely amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez is vezethet.

Ugyanannyit dolgozik ugyanannyi bérért, miközben ugyanannyit kell a munkáltatónak fizetnie járulékként, a nettóját meg mégsem fogja megkapni, csak sokkal kevesebbet

mondta a munkaerőpiaci szakértő, aki rámutatott arra is, hogy ha bizonyos szakmák fizetési rangsorát vesszük szemügyre, akkor nemcsak a közgazdászok vagy a szakorvosok bére csökkenhet jelentősen, hanem a középfokú végzettségűeké is, akiknek az átlagbér környékén van a fizetése.

Úgy véli, hogy azoknak éri meg a progresszív adózás, akik szeretnek a zavarosban halászni, de szerinte a magyar gazdaság szereplői nem ilyenek.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Erősödött a bérdinamika júniusban (00:40)
  • A tavalyi évhez képest lassult csak a bérek növekedése (6:50)
  • A progresszív adórendszerrel a munkavállalók többsége rosszabbul járna (10:00)
  • Különösen érzékenyen sújtaná az orvosok egy magasabb szja-kulcs (19:00)
  • Az egykulcsos adórendszer előnye, hogy átlátható is könnyen kiszámítható (23:20)
  • Hamarosan kezdődnek a jövő évi minimálbér-tárgyalások (29:50)

