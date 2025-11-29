Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
UBM Csoport
MBH Bank Nyrt
kávészünet
kkv
podcast

UBM-vezér: egy magyar menedzser, akit a maraton és a japán kultúra tesz különleges vezetővé

Igazi csapatjátékos, maratonfutó és a japán kultúra lelkes csodálója Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk. A hazai takarmánygyártás piacvezető vállalatát irányító szakember arról mesélt a műsorban, hogyan épít stabil, fejlődőképes csapatot, miként segítik a futásból hozott kitartási minták a vezetői döntésekben, és miért inspirálja különösen a japán gondolkodásmód a mindennapokban.
Járdi Roland
2025.11.29., 13:24

"A húsfogyasztásnak és az állattenyésztésnek mindig meg lesz a jövője, ettől nem félek" mondta Horváth Péter, a Magyarország legnagyobb takarmánygyártó,- kereskedő és forgalmazó vállalatának, az UBM Csoport vezérigazgatója a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan sikeres magyar vállalatvezetőket mutatunk be, akik kiemelkedő teljesítményükkel a hazai kkv-világ meghatározó szereplőivé nőtték ki magukat.

Horváth Péter élettörténete sok szempontból különleges. Amellett, hogy több mint 200 milliárd forint árbevételű vállalatot irányít sikeresen, rendszeresen fut, aikidozik, imádja a japán kultúrát és igazi csapatjátékos.

Túl van a 15. maratonján, köztük a híres Chicago és Boston maratont is lefutotta.

Elmondása szerint a futás közben jönnek meg a legjobb gondolatai, ezért a munkát és a sportot nem választja el egymástól. A műsorban arról is beszélt, mit jelent számára japán kultúra és mit érzett, amikor életében először a távol-keleti országba ellátogatott.

Azt is megtudhatjuk, hogy mit gondol arról, hogy a műhús valóban meghódítja-e a világot.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
légtérzár

Trump nem viccel - az USA blokád alá vonhatja Venezuela légterét, már csak az a kérdés, hogy mikor indul a beígért szárazföldi csapás

Trump közölte: a légitársaságok tekintsék Venezuela légterét lezártnak.
7 perc
Tisza Párt

Korábbi nyilatkozataik teljesen hiteltelenné teszik Magyar Péterék állítását, hogy a baloldali megszorítócsomag nem a Tisza Párté

Mindegyik tiszás arról beszélt, hogy el kell titkolni a választási programot.
10 perc
sportfinanszírozás

A Barcelona nagyon gyanús esete a kriptopiaccal, felháborodott szurkolók, súlyos anyagi gondok a klubnál

A súlyosan eladósodott Barcelona és a Zero-Knowledge Proof szponzori megállapodása erős kétségeket vet fel.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu