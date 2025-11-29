UBM-vezér: egy magyar menedzser, akit a maraton és a japán kultúra tesz különleges vezetővé

"A húsfogyasztásnak és az állattenyésztésnek mindig meg lesz a jövője, ettől nem félek" – mondta Horváth Péter, a Magyarország legnagyobb takarmánygyártó,- kereskedő és forgalmazó vállalatának, az UBM Csoport vezérigazgatója a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan sikeres magyar vállalatvezetőket mutatunk be, akik kiemelkedő teljesítményükkel a hazai kkv-világ meghatározó szereplőivé nőtték ki magukat.

Horváth Péter élettörténete sok szempontból különleges. Amellett, hogy több mint 200 milliárd forint árbevételű vállalatot irányít sikeresen, rendszeresen fut, aikidozik, imádja a japán kultúrát és igazi csapatjátékos.

Túl van a 15. maratonján, köztük a híres Chicago és Boston maratont is lefutotta.

Elmondása szerint a futás közben jönnek meg a legjobb gondolatai, ezért a munkát és a sportot nem választja el egymástól. A műsorban arról is beszélt, mit jelent számára japán kultúra és mit érzett, amikor életében először a távol-keleti országba ellátogatott.

Azt is megtudhatjuk, hogy mit gondol arról, hogy a műhús valóban meghódítja-e a világot.