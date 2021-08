Azt hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy a kínai tulajdonban lévő svéd márkánál az utóbbi hat-nyolc évben több változás történt, mint előtte két évtizeden át összesen. Egészen friss formanyelvet és gyökeresen új belsőtér-koncepciót álmodtak meg, eközben megkezdődött az online értékesítés, és azt sem féltek meglépni, hogy távol maradjanak a tradicionális nemzetközi autókiállításoktól. Új korszak köszöntött be a hajtásláncok terén is, hiszen búcsúztak az öt- és hathengeres blokkok, és a plug-in hibridek térnyerésével egyértelművé vált, hogy a Volvo a tisztán elektromos hajtásra való átállásig sem szán már túl nagy szerepet a dízeleknek.

Fotó: STEFLER BALAZS

Noha a márka technológiai igazgatója, Henrik Green egyenesen azt mondta, hogy a belső égésű motoroknak nincs jövőjük, azért a legújabb 2,0 literes dízel erősen árnyalja a képet. Amikor beültem a V60 CC-be, 1040 kilométeres hatótávolságot jelzett a fedélzeti számítógép, ezt pedig a gyakorlatban is simán hozza az autó. Vajon a való életben hogy vált majd ki egy ilyen járművet az órákig kanócon lógó, optimális esetben 400 kilométeres hatótávú villanyautó? A választ alighanem mindenki tudja.

Fotó: STEFLER BALAZS

A mai középkategóriások mezőnyében óriásinak számító 71 literes tank mellett a plusz 40 newtonméteres rásegítésű, 48 voltos lágy hibrid rendszer is jót tesz a hatótávolságnak, ugyanakkor az utóbbi működéséből csak annyit vesz észre a sofőr, hogy a start-stop funkció működése sokkal finomabb, mint korábban.

A 197 lóerős, 2,0 literes dízel hangja az egyetlen, ami nem illik az összképbe, a német konkurensek jobban becsomagolják ezeket a négyhengereseket.

Miközben a nyolcfokozatú váltó tökéletes harmóniában dolgozik a motorral, a dinamikára sem lehet panasz, öt személlyel, az 500 kilós terhelhetőséget kihasználva is marad annyi tartalék, ami egy ilyen kaliberű autótól elvárható. Pedig a V60 Cross Country minden, csak nem könnyű, az 1854 kilogrammos tömeg a kategória nehezebbjei közé sorolja. Ennek megfelelően távol áll tőle a sportos viselkedés, de azt is meg kell hagyni, hogy a szabadidő-autós köntösbe bújtatott Cross Country sokkal lágyabban rugózik a sima V60-asnál. Miközben az utastér komfortja és az ülések kialakítása is elsőrangú, a csomagtérbe sem lehet belekötni. Az 529 literes érték nem kiemelkedő, de sarkos kialakítása miatt jól pakolható – ez igazi kombi, és nem shooting brake!

Fotó: STEFLER BALAZS

A kizárólag összkerékhajtással elérhető V60 CC 15 170 000 forintos ára értékarányos, hiszen amellett, hogy alapból hihetetlenül sok vezetéstámogató rendszert kap a vásárló, a modell 210 milliméteres hasmagasságát sok SUV is megirigyelhetné. Aki pedig ódzkodik a dízeltől, az 15 390 000 forintért 2,0 literes, 250 lóerős, benzinmotoros kivitelt is választhat.

TETSZETT

• stílus, hangulat

• komfort

• praktikum

• fogyasztás, hatótávolság

NEM TETSZETT

• kevés fizikai gomb

• dízelmotor hangja

ÖSSZEGZÉS

Igazi kilométerfaló a dízelmotoros V60 Cross Country, a baráti fogyasztás mellett az autó komfortszintje elismerésre méltó, viszont a sportosságnak a csíráját se keressük benne. S persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy ennek a Volvónak is egészen sajátos hangulata van.