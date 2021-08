A BMW Group továbbra is elkötelezett a debreceni beruházással kapcsolatban, amelynek révén az évtized közepétől egy vadonatúj, elektromosjármű-architektúrára épülő modell gyártása indul – közölte a VG érdeklődésére Salgó András, a német autóipari konszern hazai érdekeltségének vállalati kapcsolatok igazgatója. Kifejtette, hogy ez az új generációs elektromos építőkészlet a Neue Klasse néven fut, és hasonló paradigmaváltást jelent majd a vállalat életében, mint a név eredetije mögött álló modell az 1960-as években.

Az elől a kérdés elől viszont kitért a társaság, hogy az eredeti tervhez képest mikorra és milyen műszaki tartalommal épülhet fel a gyár, mint ahogy arról sem adott a korábbinál részletesebb tájékoztatást, hogy ténylegesen hol tart most a kivitelezés, illetve a toborzás.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bár azt már a Covid-válság első szakaszában elismerte a debreceni önkormányzat, hogy a BMW beruházási ütemtervéhez illeszkedve a felek közös megegyezéssel több fejlesztési elemnél is módosítottak a határidőkön. Ebbe a körbe tartozott a telekommunikációs hálózat, az ivóvíz-, a szennyvíz-, a csapadékvíz-vezeték, a gázellátás, az útcsatlakozások és az intermodális központ is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter viszont a pandémia bizonytalanságai és az iparág ismert nehézségei ellenére megerősítette: a BMW debreceni üzeme lesz a kulcsa a német autógyártó társaság elektromobilitásra épülő stratégiájának.

A tárcavezető tavaly decemberben Münchenben, a vállalat vezetőinél is járt, az egyeztetést pedig azzal nyugtázta, hogy Magyarország a tradicionális autóipar után az elektromos autózásra épülő korszakban is a világ vezetői közé fog tartozni. Szijjártó Péter akkor arról beszélt, hogy a BMW a korábbi terveknél jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít a debreceni gyárnak, amelynek így központi szerepe lesz az elektromobilitásra épülő új vállalati stratégiában. A debreceni beruházással kapcsolatos kérdőjelek akkor kezdtek el sokasodni, amikor tavaly a BMW az előző évi 5,7 milliárd euróról 4 milliárd alá csökkentette a beruházás költségeit, és a gyárépítés is a halasztott projektek közé került. Pedig már 2018 júliusában bejelentették, hogy egymilliárd eurós beruházással gyárat épít a BMW Debrecenben, az üzemben 1000 ember dolgozik majd, és évente 150 ezer belső égésű, hibrid vagy villanymotorral szerelt járművet gyártanak majd ott.

Azóta sokat változott a piac, a nyersanyagárak emelkedésére és a félvezető áramkörök hiányára hivatkozva az anyacég például az első fél évi rekord után a termelés csökkenésére figyelmeztet. A BMW az év első felében több autót adott el, mint valaha, és 7,6 milliárd eurós nyereségre tett szert. A július–decemberi periódusra vonatkozóan a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse ellátási fennakadásokból fakadó kockázatokkal és meglehetősen volatilis időszakkal számol. A vezérigazgató elmondása szerint az év egészében 9 százalékos, bevételarányos jövedelmezőségre számíthat a BMW az első fél év 13 százaléka után. Hasonló problémák terhelik a BMW konkurenseit, amelyek az erős első fél év után szintén borúlátóbb kilátásokat fogalmaznak meg az esztendő hátralévő részére: a Daimler lefelé korrigálta értékesítési volumenre vonatkozó előrejelzését, az Audi pedig termeléskiesésre és a részmunkaidős foglalkoztatás növelésére számít.