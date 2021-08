A hagyományos felépítésű 2,5 literes turbómotor a maga 400 lóerős teljesítményével és 480 nanométer nyomatékával ugyan átlagosnak számít ebben a szegmensben, az a plusz egy henger olyan egyedi karakterisztikát biztosít, amit nem lehet számokban kifejezni. A négyhengeresekhez képest elsősorban a teljesítményleadása, illetve a speciális gyújtási sorrendből (1-2-4-5-3) származó működési kultúrája teszi egyedivé, nem is szólva jellegzetes „orgánumáról”, amely szintén nagyon fontos egy sportváltozat esetében.

Fotó: Balogh Bence

Bár a Q3-as önmagában ugyanolyan lehengerlő látványt nyújt, mint nagyobb testvérei, éppen a kompakt méretei teszik szimpatikussá. A Sportback-változatnál a csomagtartó marad 530 literes, az 5 centiméterrel alacsonyabb tető érdemben nem befolyásolja a hátsó fejtér méretét sem. A beszállást megkönnyíti, hogy a 10 milliméteres ültetés ellenére az ülések viszonylag magasan vannak, így sem leereszkedni, sem felmászni nem kell, azonban a hátra beszállóknak a lejtős tető miatt már érdemes lehajtani a fejüket. Odabent elöl-hátul jól el lehet helyezkedni, átlagos testalkatú felnőttek számára ideális a helykínálat. Hasonlóan eltalált az ergonómia, a feláras RS-ülésben sem érezzük magunkat beszorítva, kényelmesen ülhetünk a kormány mögött. A legújabb stílusú belső elrendezés technokrata jellegét olyan megoldások teszik emberközelivé, mint a műszerfal Alcantara-betétje vagy már az Audinál is ritkaságnak számító fizikai gombokkal kezelhető szellőzés.

A piros varrással feldobott belsőben nehéz megállni, hogy egyből az indítógombra csússzon a kezünk. A morgósan induló motor ellenére első körben a hagyományos Audik kulturált viselkedését látjuk viszont az RS-től, Comfort állásban talán fel sem tűnne, hogy egy 400 lóerős SUV-t vezetünk. Sima burkolaton még az egyébként feszes rugózás is elfogadhatónak tűnik, ami előnyös, az viszont inkább csalódást keltő, hogy ebben a konfigurációban annyira élettelenül reagál a gázpedál lenyomására, hogy akár a legkisebb motorral, a 35 TFSI-vel is választhattuk volna. A szűk keresztmetszet a váltó, ugyanis ha az S, vagyis a sportállásba húzzuk, sokkal élénkebbé válik. Ez ugyan a fordulatszám emelésével jár, de megéri, mert az öthengeres hangját is előcsalogathatjuk. Az üzemmódok között Sport és kétféle RS beállítás közül is választhatunk, ezek személyre szabhatók és a kormányról is előhívhatók. Mindent feltekerve egy hangulatos, rali stílusú fordulatszámmérő jelenik meg, itt már gyanússá válik, hogy az RS Q3-as eddig csak altatta a vállunkon ülő kisördögöt. Amikor rálépünk a gázra, a váltó nagy levegőt vesz, gondosan visszakapcsol, és mint a megsebzett vad, elemi erővel vágtázni kezd az autó, elvégre 4,5 másodperc alatt álló helyzetből is eléri a 100 kilométer per órás tempót! A közben hallható műhangra semmi szükség, szerencsére lehalkítható, ahogy az irányítást a kezünkbe véve, vagyis a váltófüleket használva az is kiderül, hogy nem a dupla kuplungos váltó felejtett el gyorsan, észrevétlenül kapcsolni. Sajnos hiába a tapadást biztosító (Haldex-rendszerű) quattro összkerékhajtás és a sportfutómű, a már említett 1,5-es alapmodellhez képest 185 kilós pluszsúly és a magas építés kanyarban érezteti a hatását. A precíz és érzékeny, mégis semleges érzetű kormányzás a jól adagolható, erős fékekkel tesz érte, hogy jól érezzük magunkat az RS Q3-asban, de nem pótolhatja a motor és a váltó közötti összhangot, és nem csaphatja be a fizikát sem. Győr legújabb büszkeségével jobban esik a pihentető utazás, mint a pályanapokra járás, ez persze nem jelenti azt, hogy kis darabszámú csúcsmodellként ne lenne létjogosultsága!

Fotó: VG

Tetszett

stílus, kidolgozás,

karakteres motor,

gyártási minőség.

Nem tetszett

a dupla kuplungos váltó elektronikája.

Összegzés

Készült már sportolásra alkalmasabb RS modell Győrben, a Q3 Sportback azonban igényes, a márkához méltó színvonalon kidolgozott és megépített SUV, amely tiszteletben tartja az Audi hagyományait és a vásárlók igényeit. A korlátozottan kihasználható RS modell alternatívájaként a 190 lóerős 40 TFSI vagy TDI quattro is jó választás.