Az idén mintegy 300 hőszivattyút szeretne eladni Magyarországon az Ariston Thermo Hungária Kft. a 2008-as 10 után, a továbbiakban pedig minden évben duplázná a mennyiséget a cég ügyvezető igazgatója szerint. Pavek Gábor egy csütörtöki rendezvényen azzal illusztrálta a kft. anyavállalatának megújuló technológiák felé fordulását, hogy Kínából a közép-olaszországi Albacinába telepíti hőszivattyú-gyártását, az új telephelyre a következő másfél évben mintegy 300 millió eurót fordít a csoport évi 75 millió eurót fordít kutatásra és fejlesztésre.

Fotó: Ambrus Marcsi

Tavaly Magyarországon 6134 hőszivattyú kelt el az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) adatai szerint, és már mintegy 11,6 ezer működik, míg 2014-ben csak 416 volt üzemben. Ám az ország ezzel is messze elmarad az európai átlagtól,

például az EHPA egy másik táblázatának a legalsó sorába került abból a szempontból, hogy az együttes kazán- és hőszivattyú-eladásokon belül az utóbbiakra mekkora hányad jut.

Ráadásul hőszivattyút jellemzően ipari méretekben vásárolnak Magyarországon

– erről Kiss Pál, a Magyar Hőszivattyú Szövetség elnöke az említett rendezvényen beszélt –, de már megjelentek a kisebb, háztartási méretű berendezések is, és folyamatosan nő is ezen eszközök hatásfoka. Ahhoz viszont, hogy a lakosság is egyre több hőszivattyút vásároljon, állami támogatásra is szükség lenne.

Mint Kiss Pál rámutatott, a lengyel támogatási programnak köszönhetően még a járvánnyal terhelt időszakban is nőtt a hőszivattyú-eladás, Németországban pedig szén-dioxid adóval szorítják rá a lakosságot a megújulók használatára.

A vizsgált 21 európai országban tavaly 14,86 millió hőszivattyú működött az EHPA éves elemzése szerint, 7,4 százalékkal több mint egy évvel korábban. Ezen belül a legnagyobb, 43,8 százalékos mértékben az említett lengyelországi eladások nőttek, míg Németországban 37,2, Hollandiában pedig 30,5 százalékkal. Az uniós hőszivattyú-stratégia várakozásai szerint 2030-ra a tagországokban lévő otthonok 40, és a kereskedelmi épületek 65 százalékát árammal fogják fűteni, többségében hőszivattyúval.

Üvegház az Erzsébet téren

Két hétig látható az Ariston Thermo és a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. installációja a budapesti Erzsébet téren, ahol egy üvegházban különleges hőigényű, trópusi növényeket kizárólag megújuló energia segítségével tartanak életben. A ház különlegessége a napenergia-felhasználást segítő tetőcserép és egy levegő-víz hőszivattyú.