Többet szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a fiatalok számára biztonságosabbá váljon az Instagram – ezzel indokolta vállalati blogján a Facebook azt a lépését, hogy a jövőben minden felhasználót kötelez arra, hogy megadja, mikor született. A közösségi fotómegosztó portál a jövőben minden belépésnél figyelmezteti a felhasználót, hogy adja meg a születési dátumát, illetve a mesterséges intelligencia által szenzitívnek ítélt tartalmakat is csak akkor mutatja meg, ha a felhasználók igazolták, nagykorúak. Aki ezt nem teszi meg, azt idővel a portál letiltja.

Fotó: AFP / CHANDAN KHANNA

Az Instagramot 2012 óta tulajdonló Facebook emlékeztetett: márciusban már eszközölt néhány változtatást a rendszerén annak érdekében, hogy a kiskorú felhasználóit védje az esetleges zaklatásoktól. A rendszer azóta megakadályozza, hogy a 18 évnél idősebb felhasználók azoknak a 18 évnél fiatalabb usereknek üzeneteket küldjenek, akik nem követik az oldalukat. Júliustól az Instagramhoz újonnan csatlakozó, 16 évnél fiatalabb felhasználók már csak a rájuk szabott, személyes adataikat és biztonságukat hatékonyabban védő beállításokkal használhatják a felületet – írta a Facebook.

A most meghirdetettt változás segít a Facebooknak abban is, hogy a hirdetéseit személyre szabja, valamint, hogy a 18 évesnél fiatalabb Insta-felhasználók számára kizárólag a jelenleginél szigorúbb szabályoknak megfelelő reklámokat jelenítsen meg. Azt a Facebook is elismeri, hogy egyelőre nincs megfelelő eszköz a birtokában ahhoz, hogy ellenőrizze: az Instagram-felhasználók a valós születési adataikat adták meg az oldalon.

A Facebook korábban azt tervezte, hogy a kiskorúakat ért online zaklatások kiszűrése érdekében a 13 évnél fiatalabbaknak egy új, úgynevezett "gyerek-Instagramot" indít, ám a gyermek- és fogyasztóvédelmi szervezetek ellenállását látva letett erről a tervéről.