A Netflix szeretne a videójátékok terén is egyre erősebb szereplővé válni, és a médiaszolgáltató ezt a törekvését felvásárlásokkal szeretné felgyorsítani – számolt be róla a The Verge.

Fotó: Shutterstock

Legújabb fogása a Night School Studio, amely a 2016-os Oxenfree és a 2019-es Afterpay játékok kapcsán vált széles körben ismertté.

A narratív és dizájnalapú játékmódjainkat az eredeti, szívhez szóló játékokra is ki szeretnénk terjeszteni

– nyilatkozta Sean Krankel, a Night School vezetője.

A Netflix példátlan lehetőséget biztosít a film-, a sorozat- és most már a játékkészítőknek is, hogy kiváló szórakozási lehetőséget hozzanak létre és juttassanak el emberek millióihoz. A narratív játékmódok terén végzett kutatásaink és a Netflix sokszínű történetmesélésben elért sikerei természetes és remek párosításnak bizonyulnak. Ez mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködés lehet

– tette hozzá.

A játékstúdió immár a Netflix csapatának részeként folytatják a munkát az Oxenfree II-n, de ezzel egyidejűleg új játékvilágok megalkotásán is dolgozik.

A felvásárlás beleillik a Netflix korábban megkezdett terjeszkedésébe a játékok terén. Az év elején a vállalat felvette videójátékos divíziójának vezetésére azt a Mike Verdut, aki korábban az EA és az Oculus munkatársa volt.

Továbbra együttműködünk a fejlesztőkkel a világ minden részéről, és az iparág legnagyobb tehetségeit igyekszünk magunkhoz csábítani, hogy exkluzív játékok nagyszerű gyűjteményét nyújtsuk, amellyel mindenféle játékos és minden játékszinten megtalálhassa azt, amire szüksége van

– ismertette Verdu a bejelentés részeként.

A műsoraikhoz és filmjeikhez hasonlóan ezek a játékok is a Netflix-tagság részeként lesznek elérhetőek – a cég ígéretének megfelelően ezek is reklámok és alkalmazáson belüli vásárlások nélkül.