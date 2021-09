A magyarok több mint harmada (35 százalék) halasztott már el vásárlást, hogy később kuponnal olcsóbban szerezhessen be egy terméket, 40 százalékuk pedig olyasmit is vett az akciók miatt, amit eredetileg nem szándékozott megvásárolni – derül ki Reacty Digital reprezentatív kutatásából, amelyet a JOY megbízásából készített.

A kutatás rávilágított: a kuponakciók elsősorban a magasabb végzettségű, városi, havi 400 ezer forint felett kereső közönséget szólítják meg.

Forrás: Reacty Digital

Ahogy arra is, hogy a nők alighanem jobban figyelnek a kuponokra, mert hat százalékkal többen voltak közöttük azok, akik elhalasztották a vásárlásaikat abban a reményben, hogy akciósan olcsóbban megvehetnek valamit, mint a férfiak körében. Leginkább a 18-29 év közötti nők (41 százalék) hajlamosak az akciós napokra várni, a 45-59 évesek között ez az arány már csak 31 százalék. A nők körében többen voltak azok is (45 százalék) akik olyat vettek, azért mert olcsóbban juthattak hozzá, amit igazán nem is akartak megvásárolni, mint a férfiak körében (36 százalék).

Akik halasztottak már el vásárlást egy jó akció miatt, elsősorban műszaki cikkre vágytak, majd a divatáruk és az élelmiszerek következnek a sorban.

Forrás: Reacty Digital

A kutatás tanulsága, hogy a kuponakciók leginkább a fiatal, jó keresetű, magas végzettségű, városi rétegeket szólítják meg.

Legnagyobb arányban a 18-29-es korosztály (52 százalék) mondta azt, hogy csak a kuponos program miatt vásárolt meg egy terméket. A havi 400 ezernél többet keresők 45 százaléka válaszolt igennel erre a kérdésre, míg a havi 150 ezer forint alatt keresők mindössze 37 százaléka. Hasonlóak az arányok akkor is, ha az iskolázottságot tekintjük: a diplomások 44 százaléka mondta azt, hogy vásárolt már a kuponok miatt, míg a szakmunkásképzőt végzetteknek csupán 36 százaléka.