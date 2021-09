Miért nem jó a tavalyi?

Természetesen előfordulhat, hogy a tavaly vásárolt férficipő kifogástalan állapotú és a divatból sem ment ki – ebben az esetben szerencsés vagy. Legtöbbször azonban, ha rendszeresen viselted, előfordulhat, hogy már egy kicsit nyúzott, ütött-kopott. Egy magára valamit is adó férfi nem jár elhordott cipőben, ezért mindenképp érdemes újat venni. Lehetőleg jobb minőségűt, hogy ezúttal akár 2 szezont is kibírjon.

Mindemellett persze a divat is változik, és könnyen lehet, hogy a tavalyi cipőd már nem tetszik annyira, azonban az idei kollekcióban találsz olyat, amit nagyon is el tudsz képzelni magadon. Egy ilyet pedig nem érdemes a boltban hagyni, hiszen abban nézhetsz ki a legjobban, ami minden szempontból nagyon tetszik.

Fotó: ccc.eu/hu

A kötelező lábbelik

Természetesen minden évszaknak megvannak a kötelező darabjai, így az ősznek is.

Kelleni fog egy szuper kényelmes sneaker, amiben a szabadidődben lehetsz, amiben kényelmes sétákat tehetsz a barátnőddel, a kutyáddal stb. A sneakerek nagyon sokfélék lehetnek, a visszafogottabb fekete/szürke/bézs vonaltól kezdve a harsány színesekig bármilyet találhatsz – válaszd ki a stílusodnak leginkább megfelelőt!

Egy félcipő szuper választás a még viszonylag meleg őszi napokra munkába vagy akár munkán kívüli programokra is. Nem nagyon lehet vele mellényúlni, hiszen jó farmerhez és elegánsabb nadrághoz egyaránt. Amennyiben figyelsz arra, hogy minőségi darabot válassz, sokáig hű társad lehet, nem mellesleg kényelem szempontjából sem hagy kívánnivalót maga után.

A bakancs vagy bokacsizma pedig a hűvösebb, csapadékosabb napokon jöhet jól – nyilván a stílusodtól függ leginkább, hogy melyiket érdemes választani. Ha a munkában a viszonylag formális öltözék elvárt, a szabadidődben azonban inkább a vagányabb stílust részesíted előnyben, akár mindkét típusra szükséged lehet.

Néhány általános tanács a választáshoz

Fontos, hogy a választott lábbelit könnyen be tudd illeszteni a ruhatáradba. Mind stílus, mind fazon, illetve szín tekintetében meg kell nézned, hogy passzol-e azokhoz a holmikhoz, amiket rendszeresen hordasz.

Ha van bevált fazonod bármelyik cipőtípusból, olyat válassz! Ezzel nem nagyon tudsz mellényúlni, hiszen van már vele tapasztalatod. Érdemes ugyanakkor időnként újdonságokat is kipróbálni, de nem javasoljuk, hogy olyan cipőt vásárolj online, amilyen még nem volt a lábadon – ebben az esetben mindig próbáld fel egy üzletben a kiszemelt darabot!

Minőség mindenekfelett! A silány minőségű cipők persze olcsóbbak, de ha havonta, kéthavonta cserélheted le őket, akkor már nem fognak annyira kedvező árúnak tűnni. Jobb megoldás egyszer befektetni egy kicsit több pénzt, és lényegesen tovább hordani az adott cipőt.

Ha minőségi lábbelikre vágysz, a CCC-nél az üzletekben és online is nagy választékkal találkozhatsz!