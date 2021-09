A szendvicseiről híres étteremlánc, a Pret A Manger 100 millió fontos (116 millió eurós) tőkeinjekciót kapott fő tulajdonosától, a luxemburgi székhelyű JAB Holdingtól, illetve a cég egyik alapítójától, Sinclair Beechamtől. A pénzből a tervek szerint 200 új éttermet nyitnának a következő két évben az Egyesült Királyságban, illetve öt, egyelőre nem megnevezett külföldi országban terjeszkednének. A Pret A Manger-nak jelenleg ötszázötven üzlete van hat országban; az Egyesült Királyság mellett az Egyesült Államokban, Franciaországban, Hongkongban és Dubajban van jelen.

Fotó: ISABEL INFANTES / AFP

Az 1983-ban alapított Pret megszenvedte a koronavírus járvány miatti korlátozásokat, forgalma 2020-ban az előző évi kevesebb mint felére, 299 millió fontra (347,6 millió euró) zuhant vissza, így az évet 256 millió fontos adózás előtti veszteséggel zárta. (Összehasonlításképpen: 2019-ben még 26 millió fontos veszteséget könyvelt el a cég.) A legsűrűbben látogatott, londoni Cityben található éttermeit is kénytelen volt hónapokra bezárni, és csaknem 3300 dolgozóját elbocsátotta. Az éttermek nyár eleji újranyitása óta a cég vezérigazgatója most először hangzott optimistának. Pamo Christou a Financial Times-nak nyilatkozva arról beszélt: a forgalom már csaknem a háromnegyede a 2019-esnek, és minden várakozás szerint tovább emelkedhet.

A sikeres terjeszkedés érdekében változik az üzleti modell is. Az eddig főként a nagyvárosok szívében megtalálható Pret A Manger Egyesült Királyságban most főként vidéken, illetve a kertvárosokban terjeszkedne, és az újonnan nyíló éttermek felét franchise-rendszerben üzemeltetné.