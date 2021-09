Tavaly a postákon csaknem 173 millió csekket fizettek be összesen 1925 milliárd forint értékben – közölte a VG-vel a Magyar Posta. Ez az előző évek mérsékeltebb csökkenési trendjénél erősebb, majd 10 százalékos visszaesést jelez, de a szolgáltatás összességében továbbra is népszerű a lakosság körében. A pandémiával összefüggésben a legnagyobb, 15-16 százalékos mérséklődést áprilisban és májusban mérték. Az idén viszont augusztusig mindössze 6 százalékos csökkenés volt tapasztalható, a legalacsonyabb forgalmú hónap január volt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Sokan választják a csekkbefizető automatákat is, tavaly a több mint száz automatán 467 ezer befizetést regisztráltak 6,4 milliárd feletti értékben. A Magyar Posta, hogy a piaci pozícióit megtartsa és bevételeit növelje, több fejlesztést is megvalósított, ezek elsősorban az alternatív csekkbefizetési lehetőségek megteremtésére és a készpénzforgalom visszaszorítására irányultak. Az új fizetési megoldásokat az ügyfelek egyszerűen, gyorsan és kényelmesen használhatják.

A veszélyhelyzet alatt – 2020. március és december között – csaknem háromszor annyi csekket fizettek be mobilalkalmazáson keresztül, mint egy évvel korábban, amelyhez az iCsekk megújítása és a partneri csekkbefizető megoldás is hozzájárult. Tavaly több mint 8 millió csekket fizettek be majd 80 milliárdos értékben.

A pandémia a postai pénzügyi befektetésekre, a banki ügyek intézésére és a biztosítási termékekre is hatással volt. A tavaly márciusban elrendelt veszélyhelyzet miatt csökkent az állampapír iránti kereslet. A járvány enyhülésével áprilistól ismét megnövekedett az igény a megtakarítási termékek iránt, a múlt év végéig folyamatosan visszaállt a normál üzletmenet. A lejáró Kincstári Takarékjegy-állományt az ügyfelek újraváltják, sokan már a nyomdai MÁP Pluszt választják, amelynek az ötéves futamidejű állománya az idei első nyolc hónapban több mint 99 milliárd forinttal emelkedett.

Míg a bankszektorban a szolgáltatások eltolódtak az elektronikus csatornák irányába, addig a postai ügyfélkörre ez kisebb mértékben igaz, hiszen a számlájuk kezelésében az ügyfelek továbbra is a személyes ügyintézést preferálják. A Covid-válság a biztosításokra is negatív hatással volt, érthető módon leginkább az utasbiztosítások értékesítése esett vissza. A kategória forgalma még mindig nem érte el a járvány előtti szintet, noha 2021 májusától újraindultak az utazások. Nőtt ugyanakkor az ügyfelek megtakarítási hajlandósága. Az egyszeri díjas életbiztosítások területén sikerült kiemelkedő eredményeket elérni tavaly is, ezáltal továbbra is piacvezető szerepet tölt be ebben a szegmensben a Magyar Posta Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.

Hasonlóan a csekkekhez, tavaly csökkent a levelek volumene, 2019-hez képest 12,8 százalékkal. Ezen belül a belföldi feladások száma 12,1 százalékkal, a nemzetközieké 46,7 százalékkal esett vissza. A belföldi levélforgalom tavaly márciusban, áprilisban, májusban és augusztusban rogyott meg igazán, ezekben a hónapokban átlagosan 26,8 százalékos visszaesést tapasztalt a posta. A nemzetközi kimenő leveleket tekintve pedig január, április és május hozott átlagosan 57 százalékos zuhanást. Eközben belföldön az ajánlott levelek száma 19, a tértivevényeseké pedig 20 százalékkal esett vissza, a hivatalos iratok számának csökkenése ennél mérsékeltebb, 9,5 százalékos volt. A pandémiához kapcsolódó egyszeri nagyfeladások révén az idei első nyolc hónapban kismértékű növekedést látni, ilyen például a védettségi igazolványok postázása, az oltási tájékoztatók feladása és a moratóriumhoz kapcsolódó banki tájékoztatók. Ezzel együtt az év egészében 3,5 százalékos levélforgalmi csökkenésre számít a Magyar Posta.