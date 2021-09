A Goldi Mobility Kft. magyar és szingapúri mérnökökkel közösen kifejlesztett járművei teljesítményben és minőségben is magas színvonalat képviselnek, ráadásul ár-érték arányban is élmezőnyben vannak.

Fotó: Goldi Mobility Kft.

Az elektromos buszok terén hazánk jelenleg nemzetközi szinten rosszul áll, ugyanakkor a klímaegyezményben rögzített széndioxidkibocsátás-csökkentéshez elengedhetetlen a tömegközlekedés radikális átalakítása. Magyarországon jelenleg egy kínai és egy lengyel gyártó forgalmaz a Goldi Mobility Kft. mellett elektromos autóbuszokat, de utóbbi az egyetlen vállalat, ami mindezt részben magyar know-how-val és összeszereléssel teszi.



Kovács Ferenc, a cég tulajdonosa elmondta, 300 ezer kilométerig és négy évig garanciát nyújtanak díjmentes szervizzel, ez idő alatt az üzemeltetőnek egy forintot sem kell fizetnie az alkatrészek cseréért, javításáért. Ebbe beletartozik az ingyenes szervízdíj és a díjmentes kopóalkatrészcsere a fékbetéttől az ablaktörlő gumiig a gumiabroncsokon kívül.

Ezáltal négymillió forint árelőnyhöz juttatják a vásárlókat buszonként az eddig is alacsony árhoz viszonyítva.

A szingapúri kollégákkal közösen kifejlesztett elektromos buszok mind paramétereiben, mind teljesítményben és minőségben is magas színvonalat képeznek a piacon, ráadásul ár-érték arányban is az élmezőnyben vannak. A járművek uniós alkatrészekből állnak össze, a legkorszerűbb technológiai megoldásokkal vannak felszerelve az alumínium karosszériától a digitális műszerfalon át a biztonságot nyújtó belsőtérig

– mondta Kovács, hozzátéve, hogy a fejlesztés állami támogatás nélkül zajlott.



A sajtótájékoztatón elhangzott: a cég olyannyira komolyan veszi a jövőbe mutató fejlesztést, hogy vezérgondolatukat is erre húzták fel. „A szavamat adom” szlogent már le is védették.



Az eseményen bemutatták Magyarország első hidrogén üzemanyagcellás drónját is, amely 4,5 órát tud repülni folyamatosan akár 5000 méteres magasságban úgy, hogy 1 centiméteres pontossággal érkezik vissza a földre.

Fotó: Goldi Mobility Kft.

Kovács Ferenc elmondta, fejlesztésükben a legújabb technológia találkozik a GOLDiON dizájnnal.



„A hidrogéndrónt thermo- és infrakamerával szereltük fel, éjjellátó funkcióval is bír, ami nagyban megkönnyíti a használatát. Fontos paraméter még, hogy 40-szeres optikai zoommal és HD minőségű videó jelátvitellel rendelkezik egészen ezer méterig. Túlzás nélkül állítható, hogy a felhasználási lehetőségei korlátlanok, ráadásul hamarosan drónpilóta oktatással segítjük az érdeklődőket a funkciók elsajátításában, továbbá vizsgalehetőséget is biztosítunk majd a telephelyünkön” – fogalmazott a cég tulajdonosa.



Az újítások sora ezzel pedig még nem ér véget: nem sokára kigördülhet a műhelyből az a 18 méter hosszú csuklós hidrogénbusz, ami európai szinten is egyedülálló lesz. Ez jelentős részben szintén magyar találmány, az első tollvonástól az utolsóig minden fázisban aktívan részt vettek a kialakításánál, sőt, hidrogéntechnológiában a világ legnagyobb gyártóival van szerződésük.