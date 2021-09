Két év kellett a reklámtender kiírásához

Ezért is némiképp meglepő, hogy ezúttal a fővárosi közlekedési vállalat már hat évre fixálná az üzletet, ami ráadásul egy alkalommal további két évvel meghosszabbítható. A BKV négy csoportra osztotta a kínált reklámhelyeit, amelyekre külön-külön is befogad ajánlatot. Ennek dátuma október 12-e, vagyis a 2019-es novemberi vétózáshoz képest szinte pontosan két év telhet el majd addig, mire esetlegesen nyertest hirdethetnek a megismételt reklámtenderben. Ez a tetemes időveszteség különösen érthetetlen, mivel a főváros annak idején a befejezetlen eljárás után rögtön azt ígérte, hogy új közbeszerzést folytat majd le. Erre a valóságban az idén szeptemberig kellett várni, noha Karácsony Gergely például az idén januárban is arról beszélt az Inforádiónak, hogy

a főváros egy új beszerzés kiírását fogja elindítani.

A BKV igazgatósága ráadásul július közepén azt közölte, hogy döntött a korábban eredménytelenül zárult reklámtender ismételt kiírásáról. De ehhez képest is csak kéthónapos csúszással jelent meg a konkrét felhívás. A lassúság ráadásul pénzügyi szempontból is súlyosan érinti a budapesti tömegközlekedést, ami azért is fájó, mert a városvezetés a napokban több mint hatvan ponton módosította a 2021-es fővárosi büdzsét, részben éppen a közösségi közlekedés forráshiányára hivatkozva.

Ha 2019 novemberében a BKV képes megegyezni a JCD-vel, az azóta eltelt 22 hónapban 3,1 milliárd forint fölötti összeg folyt volna be a reklámfelületekből, szemben a jelenlegi szerződéses jogviszonnyal (Promix Zrt. és Peron Reklám Kft.), amely az elmúlt 22 hónapban nagyságrendileg 1,4 milliárd forintot termelt.

A kieső összeg tehát már most a kétmilliárdhoz közelít, miközben a járvány sújtotta budapesti tömegközlekedésnek minden forintra szüksége lenne.