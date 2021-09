A néhány napja aukción megnyert tápiószelei Ganz-gyár irányítása mellett arra kapott megbízást a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó (GTVF) Kft. közelmúltban kinevezett ügyvezető igazgatója, hogy erősítse meg a kft. transzformátor és forgógép üzletágát, növelje exportját. Jan Prins-t a VG elsősorban a tápószelei ügylet kapcsán kérdezte, amelyről kiderült: a GTVF már akkor latolgatta az üzem felkarolásának lehetőségét, amikor az nehéz helyzetbe került. A felszámolása ellenére is látható volt ugyanis, hogy erősek az üzleti és növekedési lehetőségei.

Jan Prins

Fotó: VG

Az említett nyilvános aukción a tápiószelei és szolnoki üzemek épületeire, valamint a bennük lévő gépekre és berendezésekre lehetett ajánlatot tenni. Egyedül a Ganz licitált, és nyert a kezdő, csaknem 5,2 milliárd forint értékű ajánlatával Jans Prins válasza szerint. Az eladást a kijelölt felszámolóbiztos menedzselte, mert a korábbi tulajdonos, a CG Electric Systems Hungary felszámolás alatt áll, a folyamat végén pedig meg is szűnik.

A GTVF az elmúlt egy évben befektetőként és bérlőként biztosította a tápiószelei gyár fennmaradását, a nehézipari gépek gyártásának finanszírozását. Már tavaly decemberben megállapodott a korábbi dolgozókkal a folytatásról, és ezzel több mint 200 munkahelyet óvott meg – idézte fel az igazgató. Ez azért is kiemelendő, mert az üzem, amelynek megrendelései a korábbi tulajdonos idején visszaestek, Nagykáta és környékének egyik legjelentősebb munkaadója.

Ezért is rendkívüli jelentőségű számunkra, hogy több mint 15 év elteltével a Ganz gyárépületei ismét hazai tulajdonba kerülhetnek

– jelentette ki Jan Prins. Azt nem kívánta közölni, hogy várhatóan mennyibe kerül a megvásárolt üzem korábbi pozícióinak visszaszerzése és erősítése, de hangsúlyozta, hogy az új tulajdonos hosszú távra, határozott elképzelésekkel tervez, és továbbra is gondoskodik a finanszírozásról is.

A gyárban különböző teljesítményű transzformátorok készülnek, ezen nem is kívánnak változtatni. Ám mivel a Ganz is hatalmas lehetőségekre számít a megújuló energia piacán, igyekszik majd ezeket az igényeket is hatékonyan kiszolgálni. Ügyfelei már most is nyitottak a megújuló alapú energiatermelésre, de személyre szabott megoldásokat is keresnek, nagyobb hangsúlyt fektetve az okos, digitális megoldásokra.

Dolgozunk azon is, hogy termékeinket még intelligensebbé és modernebbé tegyük

– emelte ki az igazgató. A Ganz Kft. emellett folyamatosan azon fáradozik, hogy transzformátorai minél alacsonyabb veszteség, zajszint és környezeti hatások mellett működjenek.

A koronavírus gazdasági hatásait a GTVF esetében leginkább a vevők és a beszállítók érezték meg, például nőtt a nyersanyagok ára és a rendelkezésre állás ideje is.

Alapanyagainkat csakis a minőséget garantáló, elismert beszállítóktól vásároljuk, szállítóink többsége európai székhelyű

– szögezte le Jan Prins. A koronavírus az utazási korlátozásokon keresztül az üzleti kapcsolatok kialakításában is nehezítette a Ganz dolgát, elsősorban azokban a régiókban, ahol a személyes találkozás az üzleti protokoll elengedhetetlen része. A GTVF transzformátorai a világ számos piacára kikerültek, gépei elsősorban európai országokba. A célok e téren változatlanok, a kft. az egyik legfontosabb transzformátorbeszállítóvá szeretne válni világszerte, egyedi ipartechnológiai megoldásokat kínálva a közüzemi és az iparági ügyfeleknek.