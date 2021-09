A második negyedévben 114,2 millió viselhető okoseszközt szállítottak le a gyártók az IDC adatai szerint, ez az egy évvel korábbihoz képest 32,3 százalékos növekedés. Bár vannak arra utaló jelek, hogy a fogyasztók visszafogják technológiai költéseiket, ebben a szegmensben ez egyelőre nem érződik, sokan keresik a kikapcsolódást a szabadban, és ehhez az egészségi állapotukat és az aktivitásukat nyomon követő készülékeket szereznek be.

A különböző eszköztípusok közül a fülhallgatók és az okosórák egyaránt 39 százalékos bővülést tudtak felmutatni éves összevetésben a kutatócég elemzése szerint, a kereslet továbbra is szárnyal ezekben a kategóriákban. Az okoskarkötők piaca stagnál, mivel a fogyasztók továbbra is inkább az órákat részesítik előnyben, és ebben a kategóriában a gyártók nem dobtak piacra jelentős új termékeket a második negyedévben.

Mind az órák, mind a fülhallgatók esetében nőtt az eszközök elfogadottsága a fogyasztók körében, amiben meghatározó szerepet játszott a látványos árcsökkenés, ami részben az újonnan piacra lépő vállalkozásoknak, részben pedig a régebbi modelleknél bevezetett árengedményeknek volt köszönhető. A 200 és 300 dollár közötti összegért kapható okosórák például 10 százalékponttal növelték részesedésüket a múlt évhez képest, és hasonló trend volt megfigyelhető az okos fülhallgatók esetében is

– ismertette Jitesh Ubrani, az IDC Mobility and Consumer Device Trackers kutatási vezetője.

A gyártók rangsorát a második negyedévben is az Apple vezette, az amerikai társaság 32,2 millió viselhető okoseszközt szállított le. Ez azonban csak 9,3 százalékos bővülés az egy évvel korábbival összevetve, ami azt eredményezte, hogy a cég piaci részesedése jelentős mértékben, csaknem 6 százalékponttal, 28,2 százalékra esett vissza.

A második legnagyobb gyártó, a Xiaomi már a piaci átlag feletti növekedést tudott felmutatni, a kínai vállalat 37,8 százalékkal több eszközt adott el, mint egy évvel korábban. Főként a fülhallgatók eladásában értek el szép fejlődést, ez a kategória az ő esetükben már megelőzte az okoskarkötőket is a darabszámot vizsgálva.

Annak ellenére, hogy a Huawei – a harmadik a rangsorban – a legtöbb régióban növekedett, a vállalat továbbra is nagymértékben függ a hazai, vagyis a kínai piactól. A társaság szállításainak több mint háromnegyede Kínába irányult az idei második negyedévben, egy éve ez az arány még csak 72,9 százalék volt. Mivel a viselhető okoseszközök kompatibilisek bármely Androidot használó telefonnal, és igen versenyképes az áruk, a vállalatnak sikerült növekedést elérnie még azokon a piacokon is, ahol a Huawei telefonüzletága visszaesett.

A negyedik pozíciót a Samsung szerezte meg, a cég az érett piacokon is szép eredményeket tudott felmutatni, ami mind a tudás, mind az ár tekintetében viszonylag széles termékkínálatának az eredménye.

Az IDC adatai szerint az ötödik legnagyobb gyártó a második negyedévben a BoAt márka mögött álló Imagine Marketing volt. Bár a cég eredetileg okosfülhallgatókkal lépett piacra, a kínálata okosórákkal és -karkötőkkel is bővült. Az április–júniusi időszakban 478 százalékos növekedést ért el éves összevetésben, igaz, még így is csak 4,1 százalékos a piaci részesedése. A társaság azonban egyelőre csak az indiai piacon van jelen, ha globális szinten is megkezdi a terjeszkedést, gyorsan nőhet ez az arány.