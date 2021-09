Október 5-től lesz elérhető a Windows 11, azonban ahogyan eddig már több nagy frissítést, ezt is több fázisban szerezhetik meg a felhasználók. Az első körben azokon a személyi számítógépeken lehet majd végrehajtani a frissítést, amelyek még gyárilag telepített Windows 10 operációs rendszerrel kerülnek az áruházak polcaira, majd fokozatosan kiterjesztik a lehetőséget valamennyi fogyasztóra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

valószínűleg a jövő év közepére válik ingyenesen elérhetővé az új operációs rendszer mindenkinek, aki jogtiszta Windows 10-zel rendelkezik.

Az új megoldás használatához bizonyos technikai feltételeknek is meg kell felelnie a számítógépnek, egyebek között 1 GHz-es vagy gyorsabb, legalább 2 magos, 64 bites processzorral, 4 GB RAM-mal, legalább 64 GB tárolókapacitással kell rendelkeznie, a videókártyának pedig DirectX 12-kompatibilisnek vagy újabbnak kell lennie, WDDM 2.0 típusú illesztőprogrammal.

Fotó: Windows

Az új Windows érkezéséről Aaron Woodman, a termék marketingjéért felelős vezető számolt be egy blogbejegyzésben, amelyben vázolták a program néhány új funkcióját is. Az új operációs rendszert hivatalosan júniusban mutatták be, és

bár forradalmi újdonságokra nem kell számítani, az ígéretek szerint jelentősen megkönnyíti majd a használatot.

Például az új start menüből azonnal lehet majd látni a legutóbb a felhőből használt fájlokat, függetlenül attól, hogy milyen eszközről nyitották meg őket utoljára. A Covid-járvány alatt nagy jelentőségűvé váló Microsoft Teams program csetalkalmazása jobb integrációt kapott, már a tálcáról is elindítható lesz. A tálcán elhelyezett alapikonok között feltűnnek a widgetek, a többi között híreket, időjárást, valutaárfolyamot bemutató minialkalmazások, amelyek mesterségesintelligencia-támogatással szállítják majd a felhasználónak a testre szabott információkat.

Az új Windows a Microsoft ígérete alapján nagy előrelépést hoz a videójátékok támogatásában.

Az Xbox Game Pass alacsony havi díj fejében hozzáféréssel rendelkezik több mint száz minőségi játékhoz. A blogbejegyzés szerint megújult a Microsoft Store is, még könnyebb lesz keresni benne, illetve az Intellel és az Amazonnal együttműködve androidos applikációk is elérhetők lesznek, bár erre még várni kell, az ezzel kapcsolatos tesztek hamarosan kezdődnek egy kisebb csoporttal.

A 2015 nyarán bevezetett Windows 10 támogatását 2025 októberében megszüntetik, vagyis ekkortól nem adnak ki frissítést az operációs rendszerhez. Márciusban egyébként a windowsos gépek 78 százalékán már ez a program futott.