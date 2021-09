Öldöklő a sütőipari verseny és nincs munkás

Óriási a verseny a sütőiparban, ráadásul egyre nehezebb munkaerőt találni

– mondta Nagy Lajos, a Hesi Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Sok vállalat tevékenysége a határokon is átível, magának a HESI-nek is hagyományosan 40 százalékban exportból származott az árbevétele, ami most 35 százalékra csökkent. Egy osztrák partneren keresztül a német nyelvterületre adnak el réteslapokat, beleértve Svájcot is, de az osztrákok újabban akár még nagyobb költség vállalása mellett is a helyi termelőket részesítik előnyben.