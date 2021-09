Az Amazon is felzárkózott a nagy technológiai cégekhez, és az Apple-höz, a Samsunghoz vagy a Google-höz hasonlóan nagy termékbejelentő eseményen leplezte le legújabb fejlesztéseit. A héten tartott rendezvény számos újdonságot hozott, köztük egy otthoni használatra szánt robotot, Astrót. A berendezés egy modern, formatervezett miniporszívóra hasonlít talán a leginkább, két keréken közlekedik, az „arca” pedig lényegében egy viszonylag nagy, 10 hüvelykes érintőkijelző.

A házi robot specialitása, hogy kamerájának köszönhetően a tulajdonosa akkor is körülnézhet a lakásában, ha nem tartózkodik otthon.

Ez hasznos funkció lehet például akkor, ha valaki izgul amiatt, hogy kedvenc háziállata mit csinál, de akár azt is lehet vele ellenőrizni, hogy a gyerekek a házi feladat írása helyett inkább videojátékoznak-e. Jól jöhet ahhoz is, hogy meggyőződhessünk idős rokonaink hogylétéről.

Astro össze tud kapcsolódni az Amazon digitális asszisztensével, Alexával, Fotó: AFP

Az Amazon tájékoztatása szerint Astro képes felismerni arcokat, és eljuttatni tárgyakat a megadott személyhez a lakáson belül.

A készülék össze tud kapcsolódni az Amazon digitális asszisztensével, Alexával, és képes zenét lejátszani, megmutatni, hogy milyen lesz az időjárás, sőt, még kérdésekre is válaszol. A berendezést periszkópos kamerával is felszerelték, így a magasabban lévő tárgyakról is tud képet küldeni, vagyis akár azt is ellenőrizheti tulajdonosa a segítségével, hogy elzárta-e a tűzhelyet. Astro videóhívásokhoz is használható, és akár mozgás közben is beszélhetünk a segítségével, mivel a robot képes követni a felhasználót, és kamerájával mindig fókuszban tartja őt. Az Amazon egy bevezető akció keretében 999 dollárért árulja most a készüléket, ám az ár később 1450 dollár közelébe emelkedik majd.

A társaság bejelentett egy 15,6 hüvelykes okoskijelzőt, az Echo Show 15-öt, amelyet akár a család közös szórakoztatóközpontjaként is lehet használni. Ez az eddigi legnagyobb méretű okoskijelzője az Amazonnak, és először nyílik lehetőségük az Echo Show-tulajdonosoknak, hogy HD-felbontásban nézhessenek Amazon Prime Video- vagy éppen Netflix-tartalmakat. A készülék beépített kamerával is rendelkezik, így videóhívásra is használható.

A vállalat újdonságai között szerepel az új Echo Glow, amely lényegében egy gyerekeknek szánt videókonferencia-eszköz.

A készülék 8 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, az igazi különlegessége azonban a tetején elhelyezett projektor, amely a berendezéshez mellékelt fehér lapra vetíti ki a képet, amit egy sík felületre, leginkább egy asztalra kell helyezni. A kivetítő segítségével könyvek vagy akár puzzle is megjeleníthető, és, mivel gyerekeknek készült, természetesen beépített játékok is vannak rajta.

Az Amazon nem számít új szereplőnek a viselhető okoseszközök piacán, ezúttal egy leginkább a Fitbitre emlékeztető okoskarkötőt mutattak be, a Halo View-t. A készülék színes AMOLED kijelzővel rendelkezik, és a cég Halo-tagsága szükséges ahhoz, hogy a legfejlettebb funkcióit használhassa valaki.

A héten tartott esemény egyik érdekes bejelentése volt, hogy összefogott az Amazon és a Disney, majd a technológiai cég Alexa-megoldására alapozva létrehoztak egy hangvezérléssel irányítható digitális asszisztenst, amelyet Hey Disney-nek neveztek el. A megoldás számos, Disney-témájú Alexa-élményt kínál, és elérhető lesz a Walt Disney hotelszobákban is.