Átvett tizennégyet abból az ötszáz harmadosztályú, légkondicionált vasúti személykocsiból az egyiptomi állami vasúttársaság (ENR) elnöke, Abdel Fattah el-Szisszi az alexandriai kikötőben, amelyeket cége 2018-ban rendelt meg – jelentette be az oroszországi Transzmasholding (TMH) állami vasúti járműgyártó vállalat. Az összesen 1300 személyvagonra szóló, mintegy egymilliárd eurós megbízás tavaly májusban lépett hatályba, miután 2019 decembere végén megszületett a hozzá szükséges magyar-orosz finanszírozási megállapodás is. A megbízást közvetlenül a TMH csoporthoz tartozó TMH International és a Magyar Vagon Zrt. vegyesvállalata, a Dunakeszi Járműjavítót ellenőrző TMH Hungary Kft. kapta.

A mostani szállítással már a teljesítés második szakasza zajlik. A megbízás e része 800 kocsira szól, a gyártandó légkondicionált járművekből 500 harmadosztályú, 180 másodosztályú, és 90 első osztályú a Dunakeszi Járműjavítóban készül, míg 30 étkezőkocsi a TMH tveri gyárában.

Az első szakaszban 500 harmadosztályú személyvagont állítottak elő légkeveréses levegőfrissítéssel.

Ezekből már az utolsót is útnak indították a tveri és a dunakeszi gyárból, szerdáig meg is érkezett 496 megérkezett Egyiptomba a TMH közlése szerint, azóta feltehetően a maradék négy is. Ezzel a 1300 kocsira szóló, teljes megbízás 38 százaléka teljesült.