A GAP üzlete a Ganeta Pannónia Kft.-vel kötött franchise együttműködés keretében nyílik meg, és az év végéig az online belföldi kereskedelembe is belépnek — közölte a Futureal a kedden. A Ganeta Pannónia a Magistrat International d.o.o. leányvállalata, amely több mint 110 divatmárkát kínáló társaság, Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában is működtet kiskereskedelmi egységeket. A magyarországi társaságot 2015-ben jegyezték be.

Fotó: Imaginechina

A GAP 2013 augusztusában lépett be Magyarországra, de 2017 májusában bezárták a budapesti üzletet. Az 1969-ben alapított ruhaipari vállalat székhelye San Fransisco, részvényeivel a New York-i tőzsdén kereskednek.

Nettó árbevétele tavaly elérte a 13,8 milliárd dollárt, rajta kívül további 6 cég forgalma haladta meg a 10 milliárd dollárt a ruházati termékek amerikai piacán.

Az első helyet az Amazon érte el 41 milliárd dollárnyi értékesítéssel.

Borítókép forrása: Hans Lucas/AFP