Az Emirates az utazási enyhítésekkel párhuzamosan fokozatosan újraindítja járatait, így a következő hat hónapban világszerte 3000 légiutas-kísérőt és 500 reptéri alkalmazottat toboroz dubaji központjába. Emellett a légitársaság bővíti budapesti ügyfélkapcsolati központját is, ahova 30 új munkatársat várnak.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A budapesti központ többek között regisztrálja az új és módosítja a meglévő foglalásokat, eleget tesz a törzsutasok foglalási kéréseinek, és naprakész információval látja el utasait.

Az indulás óta az ügyfélszolgálati központ 3,5 millió nemzetközi hívást bonyolított.

A megkeresések elsődlegesen Európából és Dél-Afrikából érkeznek, de kapnak hívásokat a világ minden tájáról. A magyar ügyfélkapcsolati központ maga is „nemzetközi”, hiszen a többségében magyar munkatársak mellett számos további nemzetiség is képviselteti magát: spanyol, olasz, lengyel, cseh, tunéziai, venezuelai, portugál, indiai és argentin állampolgárok is dolgoznak a budapesti irodában.