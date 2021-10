Beszáll a „vásárolj most, fizess később” rövidlejáratú kölcsönök piacára az Upgrade nevű amerikai fintech startup – írja a CNBC.

A Renaud Laplanche korábbi LendingClub főnök által 2016-ban alapított digitális banki szolgáltatást nyújtó vállalat úgynevezett fizetési kártyákat biztosít ügyfelei számára személyre szabott hitelkerettel.

A vásárolj most fizess később (buy now, pay later, vagyis BNPL) szolgáltatás lényege, hogy

az Upgrade havonta a fizetési kártyán rendszerezi ügyfelei vásárlásait és részletfizetési tervet készít az adósság törlesztésére. A fizetési tervek jellemzően hosszú távúak, 6 és 36 között mozognak és fix kamatozású. Sőt a startup tervei szerint lehetővé teszi felhasználóinak, hogy ha négy hónap alatt rendezik tartozásaikat, akkor nem számol fel kamatot.

Fotó: Shutterstock

Az Upgrade Kártya egy olyan verzióján dolgozunk, amely a kisebb kiadásokra fókuszál, amik esetében nem számítunk fel kamatot

– mondta Laplanche.

A szolgáltatás várhatóan a következő hónapokban debütál – tette hozzá a vezérigazgató.

A BNPL egy 100 milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát annak köszönhetően, hogy a koronavírus-járvány hatására széles rétegek fordultak az online vásárlás felé.

A BNPL-szolgáltatások lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy költéseiket három-négy hónap alatt térítsék meg. A szolgáltatást nyújtó cég pedig nem a fogyasztókon keres pénzt, hanem a kereskedőkkel kötött partnerségi megállapodásból származik bevétele.

Az Upgrade nem az egyetlen startup, amely felugrik a BNPL-kocsira. A Stripe által támogatott Fast nevű cég is ilyen fizetési módot kínálhat a jövőben.

Az Egyesült Királyságban a Monzo digitális bank már útnak indította Flex nevű BNPL-szolgáltatását, amely havonta részletezi az ügyfelek adósságait, akik három hónapig kamatmentesen fizethetik vissza tartozásukat, 6 és 12 hónap között pedig 19 százalékos kamattal. A rivális Revolut is tervezti BNPL szolgáltatás bevezetését.

A PayPal tavaly dobta piacra BNPL platformját Pay in 4 néven. Eközben a Jack Dorsey Twitter-vezér érdekeltségébe tartozó Square Cash mobilfizetési szolgáltató 29 millió dollárért megszerezte az ausztrál Afterpay-t, de a Mastercard is nyitott szemmel jár a szegmensben.

A BNPL szektor számos vizsgálat tárgyát képezte az utóbbi időben.

A brit kormány szigorúbb szabályozást tervez bevezetni a gyorsan növekvő iparágban, mivel a szolgáltatások arra ösztönzik a vásárlókat, hogy többet költsenek, mint amennyit megengedhetnek maguknak.

Az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma várhatóan a jövő hónapban folytat folytat a reformokról.