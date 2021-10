Eladó Ferihegy, az ár viszont még nem dőlt el

Nem lehet kizárni, hogy ennek az árszintnek a kiszivárogtatása csupán az alkudozás része a felek között, ráadásul a légiközlekedést gyakorlatilag lenullázó Covid-járvány előtt is legfeljebb 3 milliárd euróról szólt egy esetleges tranzakció. Hazai szakértők ezzel összhangban a közelmúltban úgy vélekedtek - a VG-nek is -, hogy a vételár talán 1,7-2,8 milliárd euró között lehet, hozzátéve, hogy ettől akár mindkét irányban előfordulhat eltérés. Arra is emlékeztettek, a Budapest Airport papír szerinti értékéből le kell vonni azt a mintegy 500 milliárdos (1,5 milliárd eurós) hiteltömeget, amit a társaság nyilvántart a könyveiben. Igaz, a cég részvényesei részéről 5-6 milliárd eurós várakozások is napvilágot láttak.