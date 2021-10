A nemzetközi piacokon is elérhetővé teszi a Honor 50 okostelefonját a Honor, így Magyarországon is kapható lesz a készülék november 15-től. A Huaweiből kivált, ma már önállóan működő márka új eszköze a felső középkategóriát képviseli, a 8 gigabyte-os memóriával és 256 gigabyte tárhellyel rendelkező verzió 220 ezer forinthoz közeli áron lesz kapható, míg a kisebb kapacitású, 6 gigabyte RAM-mal és 128 gigabyte tárhellyel rendelkező változatért majdnem 190 ezer forintot kell fizetni.

Ezért az árért a Qualcomm Snapdragon 778G mobilplatformot kapja a felhasználó, teljes GSM- (Google Mobile Services) támogatást, vagyis használhatók a Google megoldásai, de ami talán a legvonzóbbá teszi a jövő hónapban érkező készüléket, az a fotózási és videózási képessége. A Honor saját maga is hangsúlyozta, hogy a telefon új szintre emeli a vlogolást, vagyis a videónapló-készítést. A Honor 50 32 megapixeles előlapi kamerát kapott a szelfik és videók készítéséhez, míg a hátoldali négyes kamerarendszer főkamerája 108 megapixeles, emellett egy 8 megapixeles széles látószögű, 2 megapixeles makro- és 2 megapixeles mélységérzékelő kamera egészíti ki a rendszert, amellyel így éjszaka is éles és részletgazdag képek készíthetők.

A felhasználók hat többkamerás felvételi mód közül választhatnak, melyek az előlapi és a hátlapi kamerákat egyidejűleg használják, ezért a fontos pillanatok több látószögből és perspektívából is megörökíthetők. Ez a megoldás olyan mértékű alkotói szabadságot biztosít, amely elsősorban professzionális eszközökre volt eddig jellemző. A videókészítéshez használhatunk továbbá szépség módot, videókból készíthetünk fényképeket, és választhatunk az előre beállított videósablonokból, hogy egy-egy történetet különleges módon örökíthessünk meg. A csatlakoztatott Bluetooth fülhallgató vezeték nélküli mikrofonként is használható mozgókép rögzítésekor, a tisztább hang pedig összességében jobb minőségű tartalmakat eredményez. A Honor 50 OLED-kijelzője 6,57 hüvelykes, és támogatja a 2340 × 1080 pixeles felbontást.

A kínai gyártó két új laptopot is bemutatott a héten, a MagicBook X 14-et és a MagicBook X 15-öt. A karcsú, alumínium készülékház 10. generációs Intel Core processzort, 56 wattórás akkumulátort, kétcsatornás memóriavezérlőt és nagy teljesítményű hűtőventilátort rejt. A telefon kijelzője és a tárolt fájlok is megjeleníthetők az új laptopokon, és drag and drop funkcióval kezelhetők, ugyanazzal a billentyűzettel és egérrel. Ennek köszönhetően a felhasználók a két eszköz között könnyen válthatnak, és ott folytathatják a munkát, ahol abbahagyták, készüléktől függetlenül.