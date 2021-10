Gyorsan gyógyult az észak-dunántúli megye

A járványkorlátozások hónapokra bénították meg egyes ágazatok működését. Elsőként a turizmus, a vendéglátás, rendezvényszervezés vált érintetté, de kisebb-nagyobb mértékben minden ágazat megérezte a recesszió hatásait. Nagymértékű visszaesés volt tapasztalható a megye gazdaságában is. A keresletcsökkenés elsősorban a szolgáltató, majd a kereskedelmi szektorban volt érezhető. Kamaránk minden alkalomul részt vesz az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet konjunktúra felméréseiben. A gazdaság állapotát ezek szemléltetik számunkra a legjobban. A negyedéves felmérésben a júliusi adatfelvétel szerint Magyarországon az üzleti bizalom szintje a 2020. tavaszi mélypontot követően folyamatosan javuló tendenciát mutat, 2021 áprilisához képest a negyedéves konjunktúramutató 27-ről 32 pontra nőtt. A 2010-ben megkezdett felmérés történetében kizárólag 2020 áprilisában és júliusában fordult elő, hogy negatív lett a mutató, de 2020 októberében ismét a pozitív tartományba esett, az emelkedés pedig – csökkenő ütemben – 2021 folyamán is folytatódott. Mostanra az érték lényegében elérte a járványt közvetlenül megelőző időszak szintjét: 2020. januárjában 33 pont volt. Vagyis a vállalkozások a koronavírus járvány okozta nagyon erős visszaesésből szerencsére nagyon gyorsan kilábalnak, és a gazdasági növekedés a vártnál sokkal nagyobb lesz, és sokkal gyorsabban áll helyre a gazdaság. Ha megnézzük a konjunktúra mutatót gazdasági ágak szerint, látható, hogy a legnagyobb visszaesést produkáló feldolgozóipar és a szolgáltató szektor is, a legkisebb mértékben csökkenő kereskedelemhez hasonlóan, most ugyanolyan gyorsan áll talpra. Ha pedig a mutatót a vállalkozások méretében nézzük: a nagyobb, több főt foglalkoztató vállalatok gyorsabban heverték ki a megszorításokat, de a kisvállalkozások is alapvetően gyorsan regenerálódnak.

Fotó: Shutterstock