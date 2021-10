Eddig soha nem látott, összesen 14,1 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa egy, a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellben. Az eljárásban tizenegy hazai szereplő érintett. Ezek a cégek a versenyhatóság megállapítása szerint olyan stratégiai együttműködési rendszert alakítottak ki, amely korlátozta a beszerzési források közötti választás lehetőségét, felosztotta egymás között a vevőket és az eladási árakat is összehangolta. Ezzel a szereplők a verseny korlátozását célzó, egységes és folyamatos jogsértést valósítottak meg.

A GVH által feltárt kartell szinte napra pontosan hét éven át, 2009 és 2016 nyara között zajlott. A Cargill Magyarország Zrt., a Hőgyészi Agrokémiai Kft. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (a cég csak a 2010-2013-as időszakban vett részt a törvénysértésben) mellett az Agrimpex Terménykereskedelmi Kft., illetve az RWA Magyarország Kft. ellen is vizsgálódtak. Utóbbi két vállalkozással szemben végül megszüntették az eljárást. A még 2017 őszén indult versenyfelügyeleti procedúra azonban leginkább hat, Bige László érdekeltségébe tartozó vállalatot talált sárosnak.

A Nitrogénművek Zrt., az NZRTTRADE Kft., a Bige Holding Kft., a Nádudvari Agrokémiai Kft., a Péti Nitrokomplex Kft., illetve a Bige Holding Genezis Kft. egymástól nem független, egy vállalkozáscsoportba tartozó cégeknek minősülnek. Ezért ezeket az ügyben összevontan, Bige csoportként kezelte a GVH, amire egyetemlegesen valamivel több, mint 11 milliárd forint büntetést, a teljes bírságösszeg közel 80 százalékát szabta ki. A Cargill szűk kétmilliárdot, a Hőgyészi 1,13 milliárdot fizethet, a KITE viszont végül megúszta a csekket, miután a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelmét elfogadták.

Bige László Fotó: Balázs Attila / MTI

A büntetés átutalására harminc nap áll rendelkezésre, ami november végén telik le. A milliárdos tételek kiegyenlítése komoly nehézséget okozhat az egyes társaságok működésében, a Hőgyészi például 24 havi részletfizetést kapott. A Bige csoportnál annak ellenére sem merült fel ez a könnyítés, hogy messze a legdurvább bírságot kell leszurkolnia rövid határidővel. Igaz,

a gazdálkodási adatai alapján úgy tűnik, hogy erre nincs is szüksége az egyik leggazdagabb magyar üzletemberhez kötődő céghálónak – amely mindent egybevetve több tucatnyi társaságból áll – és lábon kihordja a szankciót.

Fő szabály szerint a versenytanács egy adott vállalkozáscsoport esetében a bírságmaximumot a határozatot megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel tíz százalékában határozhatja meg. A Nitrogénművek Zrt. és konszolidációjába bevont vállalkozások 2020-ban nettó 94,765 milliárd forint forgalmat értek el, az NZRTTRADE 21,45 milliárdot, a Bige Holding több mint 11 milliárdot, a Nádudvari szűk 3 milliárdot, a Péti Nitrokomplex pedig mintegy 1,2 milliárdot. A Bige Holding Genezis nem tüntetett fel tavalyra vonatkozó árbevételt. Összesítve mindez a 131 milliárdot is bőven meghaladja, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a GVH ceruzája két milliárd forinttal vékonyabban fogott: elviekben 11 helyett akár 13 milliárd forinti büntetést is alkalmazhatott volna a Bige csoporttal szemben.

De nem csak Bige László cégei mutatnak jó formát, hanem maga Bige László is. A Forbes legutóbbi, az 50 leggazdagabb magyart összegyűjtő listáján a 12. helyet szerezte meg 115,5 milliárd forint becsült értékkel. Ezzel a nagyváradi születésű "műtrágyakirály" visszatért a 100 milliárdosok közé a magazin szerint. A Szakonyi Péter-féle „A 100 leggazdagabb” kiadvány idei száma Bige Lászlót még előbbre, a hatodik pozícióba sorolta 201 milliárd forintos becsült vagyonnal. Egy évvel korábban ugyanezen a listán a nagyvállalkozó még csak a 10. helyen zárt 112 milliárddal.