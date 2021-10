A lakosságnál tartott jelentős készpénzállomány évente 500 milliárd forintos társadalmi költséget jelent – árulta el Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke a Magyar Lízingszövetség szakmai napján. A szakember szerint 10 évvel ezelőtt, amikor a készpénzállomány 2500 milliárd forintnyi volt, az elemzők mindannyian csökkenést vártak, ehhez képest az azóta eltelt időben megháromszorozódott ez az összeg.

Fotó: MORICZ SABJAN SIMON

Becsei András előadásában azt mondta, a világjárvány idején, 2020-ban és 2021-ben annyit fejlődött a digitalizáció, amennyihez a koronavírus megjelenése nélkül 7-8 évre lett volna szükség – ez a pandémia nagyon kevés előnyeinek egyike. A világon a digitális kereskedelem aránya 11 százalékponttal emelkedett, míg Magyarországon immár 4,7 millióan rendelkeznek ügyfélkapuval, a Bankszövetség ezért egy 22 pontos javaslatcsomagot állított össze a digitalizáció kapcsán, amelynek egyik fontos része a digitális szigetek összekapcsolása. Az alelnök úgy látja, az egyszerűbb ügyintézések kiszorulnak a fiókokból, ám azokat így is sok ügyfél látogatja a tanácsadások alkalmával. Becsei András kiemelte, az idei, 1200 milliárd forintos lakáshitelpiac minden idők legnagyobbja.

A rendezvény résztvevői meghallgathatták Opris Ildikónak, a KAVOSZ operatív igazgatójának beszámolóját is a szeptemberben indult Széchenyi Lízing Go! lízingkonstrukcióról, amelynek keretében 1 milliótól 1 milliárd forintig terjedő finanszírozáshoz juthat egy-egy vállalkozás. A fizetendő kamat 0,5 százalék, a futamidő pedig egytől tíz évig terjedhet. Az elmúlt hetek tapasztalatait összefoglalva Opris Ildikó közölte, átlagosan napi 100 lízingkérelem érkezik, amelyek összértéke 20 milliárd forint felett jár: 6 milliárd forintnyit jóváhagytak, 2,9 milliárd forintnyi kérelem esetében szerződtek, 1,3 milliárd forintnyit pedig már folyósítottak is. Az átlagos igényelt finanszírozási összeg 12,4 millió forint, az átlagos futamidő és önerő pedig 56 hónap, illetve 25-30 százalék. Az ügyletek 48 százaléka gépjármű-finanszírozás, a második helyen a 3,5 tonna alatti haszongépjárművek állnak, az eddig elutasított kérelmek száma pedig csupán 1 százalék.