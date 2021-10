Három évvel ezelőtt indította el a Decathlon az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) segítségével a Csendes nyitvatartást, mellyel az autizmussal élő vásárlóiknak és családjaiknak kedveztek. Ez idő alatt folyamatosan monitorozták a vásárlók és munkatársaik visszajelzéseit, így

A megszerzett tapasztalataikat szeretnék tovább adni, és vállalják, hogy vállalati mentorként segítik mindazon cégek munkáját, akik érzik magukban az indíttatást, hogy a Decathlonhoz hasonlóan csendes órákat vezessenek be.

2018. október 1-én több hónapnyi előkészítés után indította el a Decathlon –Magyarországon elsőként – a Csendes nyitvatartást. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén 12 és 14 óra között megváltozott körülményekkel üzemeltek az áruházak:

„Ezek a feltételek nagyon fontosak azoknak, akik valamilyen módon érintettek az autizmus spektrumzavarban – mondja Gulyás Marianna, a Decathlon társadalmi felelősségvállalás vezetője –, de ennél sokkal fontosabb, hogy munkatársainknak az elmúlt 3 évben rendszeresen szerveztünk szemléletformáló beszélgetéseket, melyeken szakmai partnerünk, az AOSZ mentoraitól és közvetlenül autista emberektől szerezhettek ismeretet erről a spektrumzavarról. Így csapattagjaink még nagyobb empátiával tudják kezelni a kényesebb helyzeteket. Ennek is köszönhető, hogy az évek során több lépésben eljutottunk a jelenlegi, bővített csendes nyitvatartáshoz: ezentúl minden hétfőn 14 órától zárásig kedvezünk a csökkentett ingerkörnyezetben való vásárlást preferálóknak. Tehát gyakrabban és hosszabb ideig tartanak a csendes és csökkentett fényű nyitvatartásaink. Bízunk abban, hogy vásárlóink támogató partnerek lesznek kezdeményezésünkben és velük együtt segíthetjük autista embertársainkat.”

Az eladók hozzáállása is pozitívan alakult:

A sportszerkereskedő szeretné, ha példájukat mások is követnék, így vállalják, hogy ha bármely cég fontolóra venné a csendes órák elindítását, szakmai mentorként segítik őket ezen az úton. Összeállítanak egy vállalati útmutatót (booklet-et), melyben megosztják a legfontosabb teendők listáját, a sikeres és az ilyen helyzetben alkalmazható legjobb gyakorlatokat, melyet igény személyes mentorálással is támogatnak. Érkezett már több megkeresés, a múlt héten az egyik élelmiszerlánc képviselőjével volt egyeztetésük – tudta meg a VG.

„A Decathlon három éves tapasztalata bőven elég garancia arra, hogy a tudáshoz társuló tapasztalatokat átadja azoknak a cégeknek vagy vállalatoknak, akik szintén fontosnak tartják, hogy segítsék a vásárlást azok számára, akiknek ez az átlagosnál sokkal nagyobb kihívást okoz, de valamely okból még nem vágtak bele. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki jól értse: ez az állapot nem csak az érzékszervi ingerekkel függ össze, autista társainknak az üzletben történő tájékozódás, a láthatatlan szabályok, a sok ember különböző viselkedése számos nehézséget jelenthet. Ez olyan szorongást, vagy a megszokottól eltérő viselkedést eredményezhet, mely a környezet számára az autizmus ismerete nélkül nem értelmezhető, így kihívást jelent a vásárlás nem csak az autizmusban érintett személyeknek és kísérőiknek, de az adott cég munkatársainak és a velük együtt vásárlóknak is.

A Csendes nyitvatartás az ingerek csökkentésével és a vásárlás értő támogatásával egyenlő esélyt biztosít a vásárlásra az autizmusban érintett személyek és a velük egyszerre vásárló környezet számára is

– emelte ki Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke.

A vállalat más társadalmi csoportok ügyeit is a szívén viseli.

2018-ban a Sinosszal együttműködve, mi is telepítettük az áruházi telefonokra a Kontakt applikációt, ezzel is segítve a kommunikációt hallássérült vásárlóink és munkatársaink között. Idén márciusban vezettük be a VásárLáss nevű szolgáltatásunkat, mellyel vak- és gyengénlátó vásárlóink számára szeretnénk segítséget nyújtani a vásárlásuk során. Áruházainkban elérhetőek a kerekesszékes bevásárlókocsit és üzleteink akadálymentesítettek