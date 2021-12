Azzal a céllal alapították 2012-ben a Trivega Kft.-t, hogy a Dél-Alföldön megtermelt, kiváló minőségű paradicsomot minél rövidebb idő alatt a hazai fogyasztók asztalára juttassák el. Ebben kiemelt szerepe van a kiskereskedelmi láncoknak, ez a csatorna felel a bevételeik 90 százalékáért, míg a fennmaradó 6, illetve 4 százalék mögött az export, valamint az egyéb értékesítési csatornák állnak. A kivitel elsősorban a környező országok, így Románia és Szlovákia magyarlakta területeire irányul. Tavaly az új beruházásoknak köszönhetően emelték a tétet, csaknem 25 százalékos növekedéssel, 5,42 milliárd forint volt a forgalom, az idei első három negyedév pedig ehhez képest is további 13 százalékos bővülésről árulkodik.

A Trivegát 2014-től három megyét magában foglaló termelői csoport alkotta, 2019 januárjától pedig termelői értékesítő szervezet (tész) a működési forma, amely immár 15 tagot számlál.

„Második és harmadik generációs családi gazdálkodók a tagok, eredetileg fólia alatt termeltünk zöldséget, de a 2000-es évek pályázati lehetőségeivel is élve fokozatosan tértünk át az üvegházakra”

– mondta a Figyelőnek Nemes-Nagyné Vas Andrea ügyvezető. Az egy-másfél hektáros területektől így jutottak el odáig, hogy mára a 15 tag rendelkezésére együttesen bő 50 hektárnyi üvegház és fólia áll, melyből 36 hektáron termelnek paradicsomot, 14 hektáron pedig kaliforniai típusú paprikát, uborkát, télen pedig fejes salátát.

Nemes-Nagyné Vas Andrea, a Trivega Kft. ügyvezetője Fotó: Móricz-Sabján Simon

Fordulópontként idézi fel Nemes-Nagyné, amikor a 2010-es évek elején módosult az áruházláncok szemléletváltása, miszerint ne kereskedőktől vásároljanak zöldséget, hanem közvetlenül a termelőktől. „Úgy ítéltük meg, hogy külön-külön termelőként már nagyok vagyunk, önálló áruházi beszállítónak viszont kicsik, ezért összefogtunk” – emlékezett vissza az üzletasszony a Trivega alapítására. Mérföldkő volt a 2013-ban indult együttműködés a Tesco áruházlánccal, ahová először 8 kilogrammos lédig rekeszekben szállították a magyar paradicsomot.

Azóta több meghatározó áruházlánc tőlük szerzi be a magyar paradicsomot, közük a Lidl, a SPAR, a Metro és a Penny is.

Az utóbbi időszak azonban a Trivegánál is kihívásokkal volt teli. „A Covid miatt nem állhattunk meg, hiszen a paradicsom nem terem meg home office-ban, a szükséges higiéniai óvintézkedések mellett mentünk tovább” – mutatott rá a cégvezető, aki ezt amiatt is fontosnak tartotta, mert így az idénymunkásokkal együtt 550-600 dolgozó megélhetése náluk a legnehezebb időszakban sem került veszélybe. „Most az üzemanyag jelentős drágulásával a szállítási költségek is emelkedtek, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nagyfogyasztói villanyár a tavaszi hónapokhoz képest megduplázódott az elmúlt időszakban” – tette hozzá. Legalább ekkora fejfájást okoz azonban az építőipari áremelkedés a beruházásoknál. Mintegy 25-30 százalékkal fog ugyanis vastagabban az üvegházépítők ceruzája az alapanyagok, köztük a vas, az alumínium és az üveg világpiaci áraira hivatkozva.

Az üvegházakat geotermikus energiával, termálvízzel fűtik fel, illetve jó vízminőségű kutakból öntöznek. Biológiai növényvédelem mellett termelnek, azaz már palántakortól hasznos rovarokat telepítenek az üvegházakba a növényekre, megelőzve a kártevők pusztítását, elszaporodását.

Ideális állapot, ha a biológiai egyensúly elmozdul a hasznos rovarok javára.

Csaknem 30-féle paradicsomot állítanak elő, legnagyobb volumenben nagy fürtöst, koktélparadicsomot, cherryt, illetve snacket. Idén májusban az Európa számos pontján díjnyertes sötétlila paradicsom, a yoom is a Trivega révén érkezett meg Magyarországra, az első időszakban 300 ezer csomag termesztése és forgalmazása kezdődött.

„Elsősorban nem a hazai versenytársakat, hanem a nyugat-európai top termelőket figyeljük.

Technológiában a hollandok járnak az élen, de a teljesítményükhöz a precizitásuk, a maximalizmusuk is hozzájárul. Szerencsére az elmúlt években egyre inkább felzárkóztunk hozzájuk. A lengyelekre pedig a kitartásuk miatt nézek fel, sokkal nehezebb körülmények közül indultak a kertészeteik 20-25 éve, hatalmas fejlődésen mentek keresztül” – állapította meg Nemes-Nagyné Vas Andrea.

Évről évre operatív programok mentén dolgoznak, ennek köszönhető, hogy automatizált gépsorokkal rendelkeznek, az üvegházak mellett pedig klimatizált hűtőcsarnokok kapnak helyet. Az idei program keretében a 3000 négyzetméteres kisteleki csarnokot további 1200 négyzetméteres csomagolótérrel toldják meg, a 40 százalékos kapacitásbővítés 28 munkahelyet is teremt. Ebbe az irányba mutat az orosházi fióktelep hűtőcsarnokának növelése is, mivel nem a felvásárlásban érdekeltek, hanem a saját tagok áruit értékesítik, a további növekedéshez a beruházásokon, fejlesztéseken keresztül keresik az utat.

