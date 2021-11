A pandémia sújtotta tavalyi évben világszinten növekedtek az üdítőitalok árai: az ivóleveké a leginkább, 10,46 százalékkal, míg a palackozott vizeké a legkevésbé, 0,46-dal. A szénsavas üdítők átlagosan 7,3, a szénsavmentesek 6,13 százalékkal drágultak. Ilyen mértékű változások mellett nem csoda, ha elsősorban az eleve olcsóbb vizet vásárolják a fogyasztók.

Fotó: PN

Az eladás mennyiségét tekintve a palackozott vizek képzik az alkoholmentes-ágazat legnagyobb bázisát, köztük is a szénsavmentes ásványvizek. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség legfrissebb adatai szerint a 2021-es harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest az ásványvizek forgalma több mint 9 százalékkal nőtt itthon. Az évek alatt az ásványvíz tulajdonképpen mindennapi fogyasztási cikk lett. A teljes évre vetítve a vizek eladott mennyisége várhatóan elérheti az 1200 millió litert – bár érdemes hozzátenni, hogy ez a feltételezés nem számol drasztikus negyedik Covid-hullámmal.

Nehezíti viszont a helyzetet, hogy a növekvő alapanyag- és energiaárak ezt a szektort is befolyásolják, ami gazdasági szempontból tervezhetetlenné teszi a következő évet.

Az elmúlt 14 évben nem volt ilyen fokú változás a piacon, mint most. Minden alapanyag ára növekszik, akár óráról órára, sőt nem egy esetben hiány is van belőlük. Mindez befolyásolja a mi költségeinket is, viszont az áremelés jelenleg kérdéses, hiszen a kereskedőláncok ártartást követelnek. Satuhelyzetbe került az egész magyar ásványvízpiac, viszont ezt az ágazat egyik szereplője sem fogja bírni hosszú távon

– mondta Balog Zoltán, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi igazgatója.

A vásárlók számára az ásványvizeknél a kényelem – hogy könnyen nyithatók, visszazárhatók, valamint egyszerűen hordozhatók legyenek – és a fenntarthatóság a két fő szempont. Ez utóbbi kritériumra a 100 százalékban újrahasznosított alapanyagból készülő, továbbá a 100 százalékig papíralapú palackok jelenthetik a megoldást a jövőben. Fő cél a körforgásos gazdaság megvalósítása, ezzel kapcsolatban folyamatos egyeztetések folynak az ágazatban az állammal együtt, azonban a fogyasztók nélkül lehetetlen az átállás, mivel a koncepció egyértelműen megkívánja a szelektív hulladékgyűjtést is. „A betétdíj bevezetése már a küszöbön van Magyarországon, ami a legjobb megoldás jelenleg a körforgásos gazdálkodásra való átállásban. A PET az egyik legjobban újrahasznosítható műanyag, és bár az átállásnak is meglesz az ára, hiszen a rendszer működtetése is várhatóan a gyártói költségekben fog jelentkezni, hosszú távon a fogyasztók és a környezet számára is ez lesz a legelőnyösebb” – tette hozzá Balog Zoltán.

A Magyarvíz Kft. az egyik legjelentősebb szereplője a hazai ásványvízpiacnak. Az értékesítési volumen 2021 első felében 7 százalékkal volt magasabb, mint 2020 azonos időszakában. Ráadásul míg a teljes piac 16,7, addig a cég zászlóshajó márkája, a Mizse 22,4 százalékkel nőtt. Amellett, hogy idén júniusban generálták az eddigi legnagyobb forgalmukat Mizse-termékeikből, az év végére mintegy 4 százalékos növekedés várható a tavalyi számokhoz képest. Mindezek mellett az Ecogreen termékével az ország első karbonsemleges és egyben az egy literre vetített legkönnyebb palackkal rendelkezik a márka.