Tapasztalataik szerint mostanában milyen célra keresnek forrást a kis- és középvállalkozások?

A kisvállalkozások körében egyértelműen a folyószámlahitel a legnépszerűbb, míg a közepes vállalkozások esetében a forgóeszköz- és a folyószámlahitelek mellett a beruházási célú források iránt is jelentős a kereslet. Általánosságban elmondható, hogy a kisebb vállalkozásokra inkább a hitelkeret típusú konstrukciók igénybevétele a jellemző, és ahogy nő az üzemméret, úgy kerülnek előtérbe a beruházási típusú hitelek is.

Milyen finanszírozási lehetőségeket nyújt az kkv-k számára az Erste Bank?

Az év a támogatott konstrukcióké. Nálunk a legnépszerűbb az NHP Hajrá és a Széchenyi Kártya Program termékei voltak, de jelentős arányban keresték az Exim forrásait is. A kis- és közepes vállalkozásoknál az NHP Hajrá leállásával a Széchényi Kártya GO került előtérbe. A néhány főt foglalkoztató kisvállalkozások számára eddig is a Kavosz programja jelentette a vonzó alternatívát. A kis- és középvállalkozások esetén át kellett állni, így míg az NHP az idei kihelyezések 36 százalékát teszi ki, addig az Széchényi Kártya 12 százalékot, az Exim-termékek részesedése pedig meghaladta a 10 százalékot a kkv-szegmensen belül.

Október elején írtak alá megállapodást a Deutsche Leasing-gel. Ennek gyümölcseit már érezhetik az kkv-k, milyen termékeket, szolgáltatásokat vehetnek igénybe?

A legtöbb kkv-méretű ügyfélnek a lízing termékekre van igénye a különféle finanszírozási konstrukciók közül. Ezért az ügyfélélményre is jelentős hatással van, hogy milyen minőségben, milyen átfutási idővel, és mekkora rugalmasság mellett tudja egy finanszírozó kiszolgálni ezt a keresletet. A partnerségnek köszönhetően az Erste Bank és a Deutsche Leasing még hatékonyabban tudja kiszolgálni vállalati ügyfeleit. A két társaság a lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó összes konstrukciót kínálja ügyfeleinek, a szinergiák révén pedig a termékek bevezetése is gyorsabb lesz.

A megugrott infláció miatt kamatemelési ciklusban vagyunk. Mennyiben befolyásolhatja ez a kkv-k hitelkeresletét, s hogyan próbálja az Erste vonzónak tartani a termékeit, szolgáltatásait?

Mint említettem, kereslet jelenleg elsősorban a támogatott konstrukciók iránt van, ugyanakkor az NHP Hajrá kifutásával most már a nagy összegű, fix kamatozású, hosszú távú források esetében láthatóan lenne igény a saját forrású banki hiteltermékekre is. Ám azt az ügyfeleknek is be kell látniuk, hogy árazásban egy ilyen hitel nem összehasonlítható a korábbi támogatott konstrukcióval. A vállalkozások hitelkereslete nagyban függ attól, hogy meghosszabbítják-e a támogatott, krízisgaranciás, olcsó konstrukciókat. Ha marad a Széchényi Kártya GO, akkor azok, akik tudják, továbbra is ezt fogják igénybe venni, ha nem, akkor emelkedhet a kereslet a saját forrású hiteltermékeink iránt.