A Magyar Posta csomagforgalma évek óta jelentősen nagyobb az utolsó két hónapban, mint általában az év többi részében – közölték a VG-vel a társaságnál. Az utolsó negyedév adja az éves forgalom mintegy harmadát. Az elmúlt pár év tapasztalata alapján a csúcsidőszak a 49–50. hétre esik, akárcsak az éves napi csúcs. Tavaly december 15-én volt a legtöbb egy napra eső csomag, az idén viszont még a karácsony előtti utolsó hétkezdés is erős lehet a mostani előrejelzések szerint, mivel 24-e péntekre esik.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Míg tavaly a járvány és a bevezetett korlátozó intézkedések miatt éves szinten mintegy 20 százalékkal emelkedett a feldolgozott és kézbesített csomagok száma, addig az idén hasonló mértékű kiugró emelkedés nem várható.

A tavalyi, drasztikusan megemelkedő mennyiséget most is hozzuk, azzal a különbséggel, hogy most nincsenek – a futárok munkáját egyébként megkönnyítő – korlátozó intézkedések

– összegzett a VG-nek Varga János, a Magyar Posta logisztikai igazgatója.

Az idei szezonra rányomja a bélyegét a világgazdaság újraindulása okozta erőforrás- és kapacitáshiány, ami nem kerüli el a logisztikát sem.

A szabadságok korábbi kiadása után most mindenki, aki hadra fogható, feldolgoz vagy kézbesít. A saját állományon túl ilyenkor kölcsönzött munkaerőt és alvállalkozókat is alkalmazunk

– tette hozzá Varga János. Azt látják, hogy a munkaerőpiac megint a járvány előtti trendeket mutatja: a logisztikai iparágban deficit van. Vidéken viszonylag gyorsan fel tudták tölteni a létszámot, a fővárosban viszont folyamatosan keresniük kell a munkaerőt.

Decemberben évek óta belső segítséget kap a postai logisztika: adminisztratív munkakörben dolgozók és vezetők állnak be a legerősebb napokon segíteni a kézbesítésben, ezért ha valaki azt tapasztalja, hogy nem a klasszikus zöld autó érkezik, és nem visel postásegyenruhát a kézbesítő, akkor önkéntessel találkozott. Bár a gyerekek biztosan szeretnék, ha sok hó lenne, a postások örülnek annak, hogy a kézbesítéshez kedvező az időjárás.

A beérkező csomagok csaknem háromnegyedét házhoz kézbesítik: ennek a mennyiségnek az egyharmadát budapesti, kétharmadát vidéki címre viszik.

Ebből adódóan az országos lefedettséget biztosító fix ponti átvétel továbbra is kevesebb mint negyedét adja a kézbesített csomagok mennyiségének, ezeket postákon, csomagautomatákban vagy partnerpontokon veszik át az ügyfelek.

Fotó: VG

Az idei szezonra eszközbeszerzésekkel is erősített a Magyar Posta. Az autók és a PDA-k (mobil kézbesítési eszköz) mellett több száz POS-terminált is vásárolt a társaság, hogy a korábban alacsonyabb eszközellátottságú területeken is lehetővé tegyék a csomagkézbesítőknél a bankkártyás fizetést.

Különösen Budapesten nehezíti a kézbesítést a manapság jellemző felemás home office.

Gyakori tapasztalat, hogy irodaházi kézbesítéskor nem találja a postás a címzettet, és nincs, aki átvegye a küldeményt, hiszen a munkatársak sem tudják egymásról, hogy ki mikor dolgozik otthonról, és mikor nem. Megoldást jelenthet ilyenkor, ha a vásárláskor, rendeléskor a telefonszámot is megadják, mivel a kézbesítő feladata, hogy felhívja az ügyfelet és értesítse a csomag érkezéséről.

Legkésőbb december 20-ig lépni kell

Nagymértékben segítik a csomagszezont az idén átadott logisztikai fejlesztések. Az új depók modernebbek, tágasabbak, ezzel jelentősen könnyítik a munkát. A Győrben és Fóton átadott automata csomagszortírozó berendezések pedig meggyorsítják a feldolgozást, ami a csomagszám emelkedése miatt kulcsfontosságú a logisztikai piacon. Ha valaki csomagot vagy levelet, netán képeslapot szeretne feladni karácsonyra, annak azt javasolja a Magyar Posta, hogy tegye meg december 20-ig. A futárok december 23-ig dolgoznak, 24-én már csak a nyitva tartó postákon lehet átvenni a letétbe helyezett csomagokat és egyéb küldeményeket.

A posták december 23-ig normál nyitva tartás szerint várják az ügyfeleket. December 24-én pedig délig lesznek nyitva azok a nagyobb posták, amelyek szombaton általában nyitva vannak. December 25-26-án az ünnep miatt zárva lesz minden posta, majd december 27-30. között ismét normál működés szerint várják az ügyfeleket, valamint december 31-én délig. Január 3. hétfőtől ismét visszaáll minden a normális kerékvágásba.