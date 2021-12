A Huawei idei teljesítménye a várakozásoknak megfelelően alakult, és a főbb pénzügyi mutatókat nézve legalább olyan eredményekre számít a vállalat, mint tavaly. A cég közlése szerint a B2B üzletágai stabilan teljesítettek, a fogyasztó üzletáguk számos részsiker mellett továbbra is kihívásokkal néz szembe nemzetközi piacokon – közölte a VG-vel a Huawei.

Nagy beruházásokat indított a vállalat Magyarországon, az egyik legfontosabb, több százmillió forintos beruházása a pátyi Európai Ellátó Központjának teljes átalakítása volt az Ipar 4.0 koncepciójának megfelelően.

Az 5G hálózat segíti a vállalat gyártási-logisztikai folyamatait, önvezető járművek működnek, a termelés digitalizált, automatizált, hálózatba kapcsolt módon zajlik, részben önvezérlő működéssel, és a kiterjesztett valóság technológiáját is alkalmazzák.

A megoldással a létesítményben hatékonyabbak, biztonságosabbak és költséghatékonyabbak lettek a termelési, raktározási és anyagmozgatási folyamatok. Emellett egy Európában is egyedülálló 5G-s fejlesztésben vesz részt a Vodafone-nal partnerségben az East-West Gate intermodális terminálon, amely egy teljes iparág digitalizációjára mutat megoldást.

Fotó: Imaginechina via AFP

Az ellátási, logisztikai folyamatok lassulása miatt a Huawei stratégiát váltott. Mivel Magyarországról közel 50 országot lát el termékeivel, így egyrészt a tavasszal a Szuezi-csatornában elakadt konténerhajó miatt a vállalatnak gyors alternatív útvonalat kellett keresnie az alapanyagok, félkész termékek Kínából való beszállításához. Másrészt egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az adott régióból szerezze be az alapanyagot.

A piac többi szereplőjéhez hasonlóan a Huaweit is érzékenyen érinti a csiphiány, hiszen a vállalatnak nincs saját csipgyára,

valamint továbbra is kihívást jelent az amerikai szankciók miatti alternatív beszerzési források felkutatása. Az előbbi okok miatt a Huawei több beszállítóját is kénytelen volt lecserélni.

A Huawei tájékoztatása szerint a kereskedelmi és ipari 5G hálózatok területén továbbra is piacvezető a vállalat a világon, intelligens napelemes megoldásainkat pedig egyre több ipari és magánfelhasználó alkalmazza Magyarországon és szerte a világon egyaránt. A viselhető okoseszközök – okosóra, okoskarkötő, fülhallgató – piacának felfutását a Huawei is ki tudta használni. A vállalat számos új terméket mutatott be itthon, és 60 százalékkal növelte eladásait Magyarországon ebben a szegmensben az egy évvel korábbihoz képest.

A vállalat idén bevezette Magyarországon az AirPon technológiát, amely segítségével az eddigieknél sokkal gyorsabban juthat el a szélessávú internet a háztartásokba.

Az akár 5G-alapon is működő AirPon a vezetékes és a vezeték nélküli technológiát ötvözve segíti a telekommunikációs szolgáltatókat abban, hogy egy kábelvégpontból vezeték nélküli technológiával juttassák el az internetet az otthonokba, középületekbe és ipari épületekbe, ezzel akár harmadára csökkentve a hálózat kiépítésének idejét. Továbbá elindult a Huawei napelemes üzletágának lakossági portfóliója, a FusionSolar termékek már idén komoly sikert értek el a háztartási napelemes rendszerek piacán.

A Huawei folyamatosan keres IT szakembereket, és a piac többi technológiai cégéhez hasonlóan érinti az egyre általánosabb IT munkaerőhiány. A fluktuáció az iparági átlagnak megfelelő. A vállalat idén is az inflációnak megfelelő mértékben, valamint teljesítménytől függően emelte a béreket.

Jövőre a legfontosabb trend a Huawei szerint a zöldtechnológia, a fenntarthatóság lesznek, folytatódik az iparágak digitalizációja, és az 5G technológia ipari alkalmazásának terjedése.

Több nagyszabású energiahatékonysági projektet indított el a vállalat, amelyek jövő évben beérnek, számos ipari méretű naperőmű intelligens rendszerének kiépítésében vesz részt a Huawei, valamint szintén érdekelt a lakossági napelemes rendszerek szállításában. A fenti okok miatt a Huawei ezeken a területeken felfutást vár, ugyanakkor a pandémia kiszámíthatatlansága továbbra is több területen bizonytalanná teszik a vállalat teljesítményét.