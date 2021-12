Az összes New York-i Apple üzlet is felkerült azon boltok listájára, melyek a koronavírus-fertőzések megugrása miatt ideiglenesen zárva tartják kapuikat a vásárlók előtt. — írja a The Verge.

Múlt héten az Apple hét üzletét zárta be egy nap alatt, mivel egyre több alkalmazottjuk fertőződött meg a koronavírussal.

A Fifth Avenue-n lévő Apple üzlet zárva tart a koronavírus-járvány miatt New Yorkban. Fotó: VANESSA CARVALHO / AFP

Az üzletek továbbra is nyitva tartanak azok számára, akik online rendelés átvételére egyeztettek időpontot.

A többi szolgáltatás, mint például a Genius Bar technikai támogatás vagy az előjegyzéssel történő vásárlás, jelenleg nem elérhető.

Egyelőre nem lehet tudni, mennyi ideig tart a kialakult helyzet, de az Apple már nem kínálja fel az ingyenes kétórás szállítási opciót, amelyet még az ünnepek igénybe vehettek a vásárlók.