Az Utazási és Turisztikai Világtanács adatai szerint csak 2019-ben a turizmus hazai gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása megközelítette az 1000 milliárd forintot. Bár az idén is egymást követték a mélypontok a szektorban, és a negyedik hullám érkezésével még mindig sok a bizonytalanság, a Figyelőnek nyilatkozó, a hazai vendéglátás néhány meghatározó személyisége mégis optimistán várja a jövőt.

„A magyarok gasztronómia iránti igénye, ennek értékelése és elhelyezése a kulturális, valamint szociális társadalmi életben nagy fejlődésen ment keresztül a pandémia alatt.

Egy bizonytalanságokkal átszőtt időszak után a főváros végre kezd éledezni,

és amikor lehetőség volt rá, a nemzetközi mozgás is elindult. Az utazás és a gasztronómia iránti igény minden nehézség ellenére megmaradt az emberekben. Biztató, hogy tavasztól kezdve sok turista látogatott Budapestre. Igaz, ez a szám még mindig messze elmarad a korábbi évektől” – mondta a Figyelőnek Zsidai Roy, a fővárosban több mint egy tucat éttermet, valamint két butikhotelt üzemeltető Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonosa, akinek a vállalkozása két olyan nemzetközi partnerrel is együttműködik regionális szinten, mint a Jamie Oliver Group és a Kempinski Hotels. Az elhangzottak reményekkel tölthetnek el, hiszen a 2020-as év a nemzetközi turizmus szempontjából katasztrofális volt. Ha a januártól októberig tartó vendégéjszakák számát összehasonlítjuk az előző évivel, 78 százalékos csökkenés tapasztalható, ami közel 6 millió turista.

Ez egy erősen a külföldi utazókra építő Budapesten komoly érvágás volt.

Zsidai Roy szerint az idei turistaszám a jelenleg nyitva tartó éttermeket el tudja tartani, viszont ha minden vendéglátóhelyet újranyitottak volna a fővárosban, akkor nem biztos, hogy lett volna elegendő vendég a fenntartásukhoz. Mindenesetre a pályafutása alatt több válságot is megélt Zsidai Roy csoportjánál az idén sem álltak le a fejlesztésekkel: Zuki néven kézműves fagylaltot fejlesztettek ki, illetve a Zsidai Home projekt létrehozásával az éttermi minőségű étkezést világelsőként biztosították otthonra, azaz „élelmiszeresítették” a készétel-házhozszállítást.

„A járvány átrendezte az erőviszonyokat a piacon, és még mindig átláthatatlan a hatása. Talán fél év múlva derül csak ki, hogy ki marad talpon és ki kényszerül végleg bezárni. A kritikus munkaerőhiány, az elmúlt két év nyitás-zárásai, a bizonytalanság mindenkit keményen érintett. Ikonikus helyek zártak be az elmúlt fél évben, ilyen a 17 éven át népszerű nagykörúti Bock Bisztró, a Konrády Zoltán nevéhez fűződő KNRY, legfrissebb hírként pedig az ország egyik legjobb gourmet-éttermének tartott Olimpia, illetve a Michelin Bib Gourmand-minősítésű Fricska Gastropub” – tette hozzá Déli János, az óbudai Gléda Vendéglő társtulajdonosa, aki a világhírű sztárséf, Heston Blumenthal egyik éttermében üzletvezető-helyettesként is dolgozott. Másokhoz hasonlóan, igyekezve megtartani a kollégákat, ők is a túlélésért küzdöttek.

Némi segítséget jelentett az Új-Zélandon lévő Anzil magyar étterem, amely a vacsoráinak a bevételéből rendszeresen utalt pénzt számukra. Ebből az összegből húsvétig közel 100 adag ételt készítettek hetente az óbudai anyaotthon számára, ezzel is biztosítva néhány nap munkát és bevételt a munkatársaknak. A pandémiára úgy reagáltak, hogy üzlettársával, Kerekes Sándorral létrehozták a kacsás tematikára épülő Duck You food truckot, ezzel is megteremtve egy biztos pontot az étterem mellett. A mobilitása miatt az idén több rendezvényen és fesztiválon is megjelentek, a kocsi pedig egész nyáron Tiszafüredre költözött. A májusi Gléda újranyitásával visszatértek a vendégeik, és a nyár is viszonylag jó volt.

Fotó: Shutterstock

Hegyi Attila, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének elnökségi tagja, az ország egyik legkomolyabb cateringcége, az Albatros Party Service és a Rampart Gasztronómia csoport, illetve a Budapesten lévő fine dining Pasztell étterem tulajdonosa bár a pandémia miatt eddig nagyságrendileg közel kétmilliárd forgalomkieséssel számolt, minden nehézség ellenére optimistán áll a dolgokhoz. A fővárosban több irodaházban működő kantin üzemeltetője – amely olyan eseményeken, illetve helyszíneken biztosítja a cateringet, mint a Hungexpo, a Hungaroring vagy a Puskás Aréna – hektikus és nehéz éven van túl, de a habitusából adódóan mindig csak előre tekint. „Ez egy ilyen időszak, ehhez kell alkalmazkodnunk.

Cégvezetőként az idén is a munkaerő megtartásán fáradoztam, illetve hogy a működési költségek racionalizálásával megoldásokat találjak a zavartalan működéshez.

A több lábon állásnak köszönhetően sikeresen vettük az akadályokat, és a munkavállalóinkat is jobban tudtuk mobilizálni a vállalat egységei között” – fejti ki véleményét a vendéglátás több szegmensében érintett Hegyi Attila, hozzátéve, hogy a megrendelői bizalom növekedésével a nyári időszakban rendezvény szempontjából gyorsan visszaállt náluk a megszokott rend, de az irodaházi éttermei, akárcsak a Pasztell, szintén nagyon jól teljesítettek. Sőt, ez utóbbinál a szeptember nagyon erős lett.

A teljes cikk a Figyelő hetilap legfrissebb számában olvasható.