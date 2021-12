Jövőre összességben 10,5 milliárd forintból emeli a BKV-nál a béreket a főváros

– értesült a VG. Ez a társaság tízezer körüli munkavállalójának egy általános 15 százalékos alapbérnövelést jelent, ami rekord a cégnél. Legutóbb még Tarlós István második főpolgármesteri ciklusának közepén, 2017-ben volt hasonló léptékű emelés, de az akkori átlagosan 15 százalékos plusz megoszlott:

10 százalékot kapott minden dolgozó, a fennmaradó 5 százalékot pedig a bérfeszültség, a hiányszakmák problémájának kezelésére fordították.

Fotó: Róka László

De nem csak a BKV-nál jut pénz magasabb fizetésekre, Budapest a jövő évre összesen 15 milliárd forintot tervezett be béremelési keretként.

Ebből a fővárosi tulajdonú vállalatoknál dolgozó durván 18 ezer fő mindegyikének biztosítható a 15 százalékos többlet. Ez a mérték a városvezetés és a bérszövetségbe tömörülő szakszervezeteknek az idén nyáron aláírt, három évre szóló bérpolitikai megállapodásából következik, amely a minimálbér változása alapján kalkulálja az emelés nagyságát. A 2022-es minimálbér bruttó nagysága 2021-hez képest egyébként 19,5 százalékkal nő.

A béremelési keretből a BKV-nak jutó 10,5 milliárd két forrásból tevődik össze.

A főváros 8,8 milliárdot a saját büdzséjéből áll, a fennmaradó 1,7 milliárd forint pedig az állami járulékcsökkentés eredménye, amelyet a BKV házon belül tarthat.

Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy a 15 százalékos alapbéremelés mérsékeli, de teljes egészében nem fogja megoldani a tömegközlekedési vállalat létszámproblémáit.

Lesz olyan munkakör, amely így már versenyképes bért fizet, de főleg a hiányszakmákban továbbra is alatta marad a jövedelem a piaci viszonyoknak.

Azt is elmondta, hogy miután a 15 százalékos emelést a főváros csak az alapbérre adta meg, a cafeteriára, valamint az eseti kifizetésekre (például Budapest pótlék) nem, ezért lesz vita a tárgyalóasztalnál. A szakszervezetek ugyanis ezekre is kiterjesztenék a növelést, és a jelenleg 0,4 százalékos senioritási szorzószámot – amely a fix bérsávokhoz képest honorálja a régóta a BKV-nál dolgozó kollégákat – is 0,5 százalékra emelnék. Mindez összességében körülbelül 400 millió forintnyi költséget jelent, amelyre azonban a menedzsment szerint nincs fedezet. „Két tárgyalási körül túl vagyunk, a következő jövő hét csütörtökön esedékes. A végső egyezségnek január 15-ig kell megszületnie, ezt szintén a bérpolitikai megállapodás rögzíti" – hívta fel a figyelmet a VTDSZSZ vezetője.