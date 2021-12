A telekommunikáció szerepe látványosan erősödött a járvány kezdete óta, a Telenor átlagosan 30 százalékos növekedést mért a kezdeti időszakban a hálózatán.

Bár a járvány az idén is folyamatosan jelen volt, ez az év a 2020-asnál nyugodtabb, kiszámíthatóbb volt a vállalat számára, amely így összességében sikeresebb évet zárt – közölte a VG-vel a Telenor Magyarország. A cég tapasztalatai szerint a mobiltelefonokat egyre több online tevékenységre használjuk, így a fogyasztók adatéhsége folyamatosan növekszik. A Telenor hálózati jelentése szerint a mobilinternet-használat évről évre töretlenül nő. A hanghívások száma nagyjából stagnál, de mivel a beszélgetések hossza nő, összességében megnőtt a telefonálások időtartama is. Emögött az állhat, hogy

egyre többen választják a korlátlan hanghívást kínáló tarifákat, így nem fontos a lehetséges extra költségek miatt ügyelni az indított hívás hosszára.

E nyáron ez a szabadság több mint 1,5 milliárd beszélt percet eredményezett a Telenor hálózatán, csaknem 15 százalékkal többet, mint a járvány előtti, 2019-es év nyarán. 2021-ben a nyári hónapok összforgalma az előző évhez képest 16 százalékkal, 2019-hez viszonyítva pedig 58 százalékkal nőtt. Az idei nyár három hónapja alatt több mint 67 millió gigabyte adatot forgalmaztak a Telenor hálózatán.

Fotó: MÓRICZ-SABJÁN SIMON/VG

Az EU/1-es díjzónában bonyolított roaming hanghívások forgalma a 2019 nyarán mérttől tavaly még 20 százalékkal elmaradt, de az idén nyáron már megközelítette azt. A jellemzően távolabbi országokat lefedő 2-es és 3-as díjzónában 2019-ről 2020-ra az adatforgalomhoz hasonlóan 80 százalékkal esett a hangforgalom, e nyáron azonban már elérte a 2019-es szint 50 százalékát. A roaming sms-forgalmon egyértelműen látszott az utazási korlátozások fellazulása, a korábban szinte kivasalt egyenletességű grafikonok májustól emelkedtek, és augusztusig a 2019-es forgalom kétharmadáig nőttek az EU/1-es, valamint a 2-es és 3-as roaming díjzónákban.

A Telenor – és az egész szektor – számára fontos időszak volt az év eleje.

A társaság januárban újabb 15 plusz 5 évre hosszabbította meg frekvenciahasználati engedélyét a 900 és 1800 megahertzes sávokra. A 900 megahertzes tartományban 26, míg az 1800 megahertzes sávban 40 megahertzes blokkot szerzett, amelyért összesen nettó 56,854 milliárd forintot fizetett.

Mindkét frekvenciasáv meghatározó lesz az évtized mobilhálózati fejlesztéseiben.

Fotó: VG

A Telenor tavaly és idén a fejlesztések és a hálózat modernizációja érdekében összesen nettó 92,454 milliárd forintot fordított frekvenciák megszerzésére. Az idén a kereskedelmi ügyfelei által is elérhető 5G-szolgáltatást első körben Győr és Törökbálint egyes részein, majd az 5G-hálózat kiépítését felgyorsítva Budapest forgalmasabb területein tette hozzáférhetővé a szolgáltató. Ezzel párhuzamosan a Balaton környékén, valamint Székesfehérváron és Tatabányán is megkezdődött hálózatának modernizációja.

Szeptember fontos mérföldkő volt, a vállalat belépett az otthoni szolgáltatások területére, és elindította Telenor OtthonNet nevű lakossági internetszolgáltatását.

Bevezetésekor is már több mint egymillió háztartás számára volt elérhető, és a fejlesztések során ez a kör folyamatosan bővül. Az új szolgáltatást bevezette az üzleti szegmensben is, továbbá menedzselt tűzfalszolgáltatást is kínál közép- és nagyvállalatoknak. Decemberben elérhetővé tette az eSIM-kártyát.

A Telenor Szolidaritási Alapon keresztül a jobb helyzetben lévő kollégák pénzt ajánlhatnak fel a nehéz helyzetben lévő, rászoruló kollégáknak, aki pályázaton folyamodhatnak egyszeri anyagi támogatásért. A hétfő és a péntek fixen irodamentes nap a társaságnál, és a tervek szerint hosszú távon az is marad. A nyáron bevezették a négyhetes apasági távollétet, és kaptak egy szabadnapot azok a kollégák, akik beoltatták magukat koronavírus ellen.