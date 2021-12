Egyre népszerűbbek az elektromos motorok a városi közlekedésben, a többség az autóját félretéve vált kétkerékre, mert elege van a dugóban araszolásból és a drága benzinből

– mondta a VG-nek Pusztai József, az egyik legnagyobb hazai elektromosmotor-kereskedés, az ElektroBiker tulajdonosa. Az érvelést az sem cáfolja, hogy november 15-től három hónapra literenként 480 forintban maximálta a kormány az üzemanyagárat, hiszen egyrészt a motorozásnak nem a téli hónapok jelentik a főszezonját, másrészt ez egy hosszabb távú befektetés a megtakarítást tekintve, a környezetvédelmi elköteleződésről nem is beszélve.

Míg egy elektromos autó tízmillió forint, addig egy e-robogó csak egymillió, a havi üzemeltetési díj pedig egy BKV-bérlet árával vetekszik

– jelentette ki a szakember. Ráadásul egy egyórás autóút napszaktól függetlenül motorral legfeljebb 25-30 perc Budapesten belül. A költségeket tekintve pedig Pusztai József szerint szakadéknyi a különbség:

egy zöldkismotor 4,5 kilowattórából megtesz 100 kilométert is, ami nem kerül többe 200 forintnál, ezzel szemben egy hagyományos, benzines verzió, ha csak 3 litert is fogyaszt hasonló menetdinamikával százon, a magas üzemanyagár miatt máris elvisz csaknem 1500 forintot.

Az utóbbiban emellett legalább évente olajat kell cserélni, és egyéb karbantartási kiadások is lehetnek. Ezzel szemben az elektromos motorhoz nem kell hozzányúlni, még a fékpofa is lassabban fogy el.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Az ElektroBiker története két éve azzal kezdődött, hogy a több lábon állás lehetőségét kereste a Tiszta Energiák Kft., amely addigra a napelemes piac minden szegmensében megerősítette pozícióit – idézte fel Pusztai József. Nem a legolcsóbb termékek forgalmazására törekednek, sokkal inkább magas minőségre elérhető áron, ezért az egy- és hárommillió forint közti kategóriát lőtték be – a kisebb robogóktól a rendszámos nagymotorokig. Bár vannak a piacon nyolc-tíz milliós vagy ennél drágább példányok is, úgy ítélték meg, hogy ebben a sávban tökéletesen le lehet fedni a városi és elővárosi közlekedés igényeit.

Egy egymillió forintos elektromos segédmotoros kerékpár esetében csak az ár egyik fele maga a motor, a másik az akkumulátor. Az utóbbi megbízhatóságát kockáztatja, aki ennél olcsóbbat vesz, ezen nem lehet büntetlenül spórolni

– hívta fel a figyelmet a tulajdonos.

A napelemgyártáshoz hasonlóan az e-bike kibocsátásában is éllovas kínai gyártók mellett az ElektroBiker kínálatában a spanyol járművek a legjellemzőbbek. Akadt olyan nagy, ismert piaci szereplő, amellyel azért nem bútoroztak össze, mert a gyártó a benzines változatokat is be akarta hozni. A cégvezető úgy véli, a szegmens organikus növekedése sem lebecsülendő, amíg azonban ilyen drága az akkumulátor, érdemes lenne több célzott támogatási programot indítani. Példaként a görög modellt hozta fel: ott nincsenek pályázati rohamok, hanem a támogatott beszerzés egész évben elérhető. Ezzel szemben itthon visszaüt, ha meghirdetnek egy felhívást, de jó darabig nem írják ki: addig pang a piac, mert sokan az ingyenpénzre várnak.

Bő kétszáz motor értékesítésével csaknem kétszázötven-millió forintos forgalmat ért el tavaly az ElektroBiker, amelynél a Covid-válság miatt az idén csak stagnálásról számolhatnak be. Pusztai József úgy látja, ebben a szűk szegmensben az ország egyik legnagyobb elektromosmotor-kereskedésével a háta mögött is távoli cél az egymilliárd forintos éves árbevétel, a duplázást, vagyis az ötszázmillió körüli eladást viszont két-három esztendőn belül reálisnak tartja. Akad egy-két disztribúciós partner, de a cég a piac jelenlegi érettségi állapotában egyelőre elsősorban nem a nagy-, hanem a kiskereskedelemre épít, amit a pluszszolgáltatások, így a saját szerviz megléte is erősít.