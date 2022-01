A Google idén négy felsővezetőjének is megemelte a fizetését.

A bérek növekedése jelentős, az eddig sem csekély 650 ezer dollárról egymillió dollárra, azaz közel 321 millió forintra gyarapodott a járandóság.

A többi munkavállaló bére azonban nem követi az inflációt, az ő fizetésük változatlan marad – közölte a The Verge.

Az alkalmazottak néhány hete, az év végén tudták meg, hogy – a negyvenéves csúcsot meghaladó – infláció ellenére sem számíthatnak több juttatásra a következő évben. Az új vezetői bérek az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott pénzügyi kimutatás nyomán kerültek nyilvánosságra. A kiemelt fizetést Ruth Porat pénzügyi igazgató; Prabhakar Raghavan vezető alelnök, a Google kereső felelőse; Philipp Schindler ügyvezető igazgató és Kent Walker jogi igazgató részére ítélték meg. A hivatalos dokumentumból az is kiderül, hogy a vezető tisztségviselők

évi két millió dolláros bónuszprogramban vesznek részt környezetvédelmi törekvéseikért, és értékes részvényekkel is gazdagodhatnak.

Fotó: BEATA ZAWRZEL / AFP

A techóriás pénzügyei szárnyra kaptak a pandémia óta, már az ötödik negyedévben érnek el sorozatban rekord bevételt. Ahogy a VG is megírta, a Google anyacége, az Alphabet a legutóbbi, októberi negyedéves jelentés szerint a vártnál is jobb teljesítményt nyújtott. A keresőóriás 18,94 milliárd dolláros adózott profittal zárt, ami 27,99 dolláros egy részvényre eső eredményt jelent.

A dolgozókat tavaly decemberben egységesen 1600 dolláros bónusszal próbálták ösztönözni, hogy visszanyerjék a munkakedvüket, ugyanis a vállalat belső kutatása rávilágított, hogy csökkent a motiváció. A jutalomból a gyakornokok is részesültek, ám az elégedettség még nem maradéktalan.

Sokak szerint nem igazságosak a távmunka feltételek,

az egyik műszaki igazgatónak például megengedték, hogy Új-Zélandról dolgozzon, miközben mindenkit várnak vissza az irodába. Január közepén kezdetét veszi a zéró tolerancia az oltatlanokkal szemben, tiltakozásul többen is aláírásgyűjtésbe kezdtek, valamint egy évek óta elhúzódó kínos elbocsátási eljárást is újratárgyalnak, ahová beidézték az újonnan egymillió dolláros fizetésben részesült Kent Walkert, ugyanis munkajogi kérdések is felmerültek.