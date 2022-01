A nagy amerikai utas- és teherszállító vállalatok vezérigazgatói szerint katasztrofális helyzet következhet be a légi közlekedésben, ha az Egyesült Államokban bevezetik az új 5G-s szolgáltatást – írja a Reuters.

A társaságok szerint a két legnagyobb amerikai telekommunikációs cég, a Verizon és az AT&T által bevezetni kívánt

új C-sáv 5G-szolgáltatás jelentős számú repülőgépet tehet használhatatlanná, és ezzel káoszt okozhat a személy- és áruszállításban.

Az American Airlines, a Delta Air Lines és a United Airlines vezérigazgatói közös levélben hívták fel a Szövetségi Légi Közlekedési Hivatal (FAA) figyelmét, hogy az 5G-s hálózatok cellatornyai interferenciát okozhatnak a repülőgépek érzékeny műszereiben, például a magasságmérőkben, ezáltal a pilótákat akadályozhatja a rossz látási viszonyok között végzett műveletekben.

Korábban elutasította az AT&T és a Verizon az amerikai légügyi hatóságok kérését, hogy új 5G-s vezeték nélküli szolgáltatásuk január 5-re tervezett bevezetését repülésbiztonsági okokból halasszák el.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

A levél szerint

egy átlagos napon az új hálózatok okozta akadályok miatt körülbelül több mint 1100 járat és 100 ezer utas lenne kitéve járattörléseknek vagy a késleltetett felszállásoknak.

Az AT&T és a Verizon tavaly egy árverésen összesen 80 milliárd dollárért megnyerte szinte az egész C-sáv-spektrumot. Január 3-án pedig a két cég vállalta, hogy összesen 50 repülőtér körül pufferzónákat alakítanak ki az interferencia kockázatának csökkentése érdekében, és egyéb lépéseket is tesznek az elkövetkező fél évben a veszély kiszűrésére. Abban is megállapodtak, hogy két héttel elhalasztják a hálózatok élesítését, ideiglenesen elkerülve a repülésbiztonsági patthelyzetet, miközben korábban egy hónappal már elhalasztották a szolgáltatás bevezetését. A két telekommunikációs cég reagálva a légitársaságok felvetésére közölte, hogy

az új C-sáv 5G-szolgáltatást eddig mintegy 40 országban sikeresen telepítették, anélkül, hogy a légi közlekedésben bármilyen zavart okozott volna.

Korábban a VG beszámolt arról is, hogy a vezérigazgatók egy új javaslatot dolgoztak ki az 5G-s adások teljesítményének korlátozására a repülőterek közelében, és arra kérik a Biden-adminisztrációt, működjön együtt a Szövetségi Kommunikációs Bizottsággal egy erre vonatkozó terv elfogadásában.

A United Airlines külön figyelmeztetett, hogy

a probléma évente több mint 15 ezer járatát, 1,25 millió utasát és többtonnányi rakományát is érintheti.

A társaság közölte, jelentős korlátozásokkal kell szembenéznie olyan repülőgépek esetében, amelyek Houstonba, Newarkba, Los Angelesbe, San Franciscóba és Chicagóba repülnek. A légicégek ezért arra kérik a Verizont és az az AT&T-t, hogy az ország legfontosabb és legforgalmasabb repülőtereinek 3,2 kilométeres körzetében ne kínáljanak 5G-szolgáltatást. Emellett arra kérik a döntéshozókat, ne telepítsenek adótornyot túl közel a futópályákhoz addig, amíg az FAA ki nem adja az iránymutatását, hogy miként lehet kivédeni a szolgáltatás okozta problémát.

A levél az FAA vezérigazgatóján kívül eljutott a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatójához, a közlekedési miniszterhez, és a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnökéhez is. Az Airlines for America nevű csoport, amely a nagy légitársaságokat fogja össze, nem kívánt nyilatkozni a Reutersnak, az FAA azonban kijelentette: továbbra is gondoskodnak arról, hogy az utazóközönség biztonságban legyen, amint a szolgáltatók bevezetik az új szolgáltatást az Egyesült államokban.

A légügyi hivatal december elején új szabályt vezetett be, melynek értelmében megtiltják a pilóták számára az automatikus leszállást és más repülési rendszerek használatát alacsony magasságban, ahol az 5G-s vezeték nélküli jelek megzavarhatják a repülőgép földtől való távolságát mérő fedélzeti műszereket.