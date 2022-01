Mivel életünk lényeges részét azzal töltjük, hogy jövedelmünket és bevételünket biztosítsuk, nagyon nem mindegy, hogy a pénzünket hogyan kezeljük. A készpénzzel való fizetést lassan teljesen felváltja a kártyás megoldás, ami sokkal biztonságosabb és egyszerűbb is. A műszaki világ rohamos fejlődése lehetővé tette, hogy még megbízhatóbb és praktikusabb módon tudjuk kezelni pénzügyeinket.

Azzal tisztában vagyunk, hogy manapság az okostelefonok igen sok funkció ellátására alkalmasak, hiszen fényképezőgépet, videókamerát, órát, naptárat, jegyzetfüzetet és más egyéb eszközöket tudnak helyettesíteni. Mára olyan szintre jutott a műszaki világ, hogy a mobiltelefon már a pénztárcánk funkcióját is képes ellátni. Mindez az Apple Paynek köszönhető, hiszen elég csak okoseszközünket magunkkal vinni, és már állhatunk is a kasszához.

Valóban rábízhatom a pénzügyeimet az Apple Payre?

A válasz igen, nyugodtan rábízhatjuk a pénzügyeinket. Ez egy valóban praktikus és megbízható megoldás az anyagiak kezelésére. Ez egy olyan technológia, ami az iPhone-on, Apple Watchon, Macen és az iPaden is megtalálható. Annyit kell tennünk, hogy megadjuk a szükséges adatokat, és a telefonunk máris helyettesíti a bankkártyánkat. Azért mondható valóban biztonságosnak ez a technológia, mivel nem használjuk, nem vesszük kézbe sem a kártyánkat, sem a készpénzt. Praktikus megoldás, hiszen a telefonunkat mindig magunknál hordjuk. Fizethetünk vele üzletekben, gyógyszertárakban, taxikban, éttermekben vagy akár online is. A telefonnal való fizetés annyit tesz, hogy a kártyaelfogadó terminál közelébe tartjuk az iPhone-unkat vagy az Apple Watch okosórát, és már létre is hoztuk a tranzakciót.

Fotó: Pixabay

Sokakban azonnal megfordul az a kérdés, mi a helyzet abban az esetben, ha elhagyjuk valamelyik okoseszközünket. Akkor a szerencsés megtaláló nemcsak egy telefonnal vagy egy órával lesz gazdagabb, hanem az összes pénzünket is szabadon elköltheti? A válasz természetesen nem. Nem ilyen egyszerű a dolog. Az Apple Pay egy valóban megbízható technológia, amely a kártyás fizetés elvén működik. Azonban a PIN-kód helyett magát az eszközt kell feloldani, ami az iPhone-on lehet Face ID arcfelismerés vagy a Touch ID ujjlenyomat-olvasó, valamint a rendszer egyszer használatos biztonsági kóddal hagyja jóvá a tranzakciót. Ennek köszönhetően a rendszer teljes mértékben biztonságban tartja a pénzünket, és ezzel a módszerrel megakadályozza, hogy bárki fizetni tudjon helyettünk.

A készpénzzel való fizetés több okból is bajos. Nem biztonságos, hiszen könnyen elhagyhatjuk a pénztárcánkat, kipottyanhat a zsebünkből, és a benne lévő pénzt már soha nem látjuk viszont. Továbbá nem is kényelmes, hiszen ki kell keresni a tárcát a táskából, kivadászni a pénzt, az aprót, aztán megvárni a visszajárót... A kártyás fizetésnél pedig az a problémás, hogy minden adat ott virít rajta, az eladó elveszi, visszaadja... Az Apple Pay fizetési eljárás ilyen szempontból is biztonságos, hiszen a telefonunk vagy az okosóránk diszkréten őriz minden fontos információt. Elegendő csupán a telefonunkat vinni magunkkal a nagybevásárláshoz. A személyit, a jogosítványt, forgalmit a mobiltelefonunk tokjában is elhelyezhetjük, így bőven elég, ha csak a telefonunkat őrizgetjük.

Az Apple Pay online fizetést is lehetővé tesz. Sok olyan oldal van, ahol lehetőségünk van ilyen módon költekezni. Azonban, hogy ezt az opciót használni tudjuk, olyan iPad vagy Macbook eszközre van szükség, amely rendelkezik Touch ID vagy Face ID lehetőséggel. Az ilyen fizetés is teljesen biztonságos, hiszen nem szükséges semmilyen bankkártya-információt megadni. Elegendő az ujjlenyomat, a jelkód feloldása vagy az arcfelismerés.

Érdemes Apple Payre váltani, hiszen így biztonságosan és egyszerűen kezelhetjük a jövedelmünket.