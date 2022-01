Elvárássá vált az emlékeztető oltás az áruházi és vállalati alkalmazottaknak az Apple-nél, írja a The Verge a cég egy belső levelezésére hivatkozva.

Ha egy alkalmazott jogosult az emlékeztető oltásra, négy hetet kap arra, hogy megfeleljen a követelményeknek, ellenkező esetben február 15-től folyamatos teszteléssel kell bizonyítania egészségességét ahhoz, hogy beléphessen az Apple üzleteibe vagy irodáiba.

Fotó: MAIRO CINQUETTI / AFP

Az Apple január 24-től kezdődően megköveteli a be nem oltott, vagy oltási igazolással még nem rendelkező alkalmazottaitól, hogy a munkahelyre való belépés előtt negatív gyorstesztet mutassanak be. A most bevezetett, emlékeztető oltásokra vonatkozó új biztonsági előírásokat a koronavírus omikron változatának gyors terjedésével indokolta a vállalat.

Tavaly az Apple azt kérte, hogy az oltatlan irodai alkalmazottak naponta teszteljenek, a be nem oltott kiskereskedelmi dolgozóktól pedig heti kétszeri ellenőrzést kértek. A cég emellett a beoltottaknak is heti egyszeri tesztelést írt elő, de később csökkentette az elvárt gyakoriságot. Az új szabály értelmében azonban a ritkábban végzett tesztelés már nem lesz elég azoknak, akik nem kapják meg az emlékeztető oltást az Apple által megadott határidőig.